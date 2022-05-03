Будущее нашей страны: как война изменила жизнь украинских детей

Дети – это будущее любого государства. Особенно ответственно к ним относится Украина, поскольку от них зависит, какой будет наша страна после победы и восстановления. Поэтому Gradus Research провел опрос, чтобы узнать о настроениях маленьких украинцев и их самочувствие.

Горожане в возрасте от 18 до 64 лет, имеющие детей до 18 лет, рассказали, что дети демонстрируют те или иные симптомы травматизации психики. Таких оказалось 75% респондентов.

Наиболее распространенный симптом – эмоциональные качели.

Они характеризуются изменением настроения без внешних причин от очень хорошего до чрезвычайного плохого и наоборот.

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Кроме того, каждый пятый ребенок страдает от нарушения сна, каждый десятый – испытывает снижение желания общаться, мучается от ночных кошмаров и ухудшения памяти.

Поэтому психологи рекомендуют разговаривать с детьми о войне и объяснять происходящее вокруг. Необходимо обсуждать с малышами причины тех или иных действий.

Однако, как показывают результаты исследования, только две трети родителей напрямую говорили с детьми о войне.

Остальные считают своих детей слишком маленькими для такого разговора или уже взрослыми, то есть все понимающими сами. Чаще это касается малышей до девяти лет или после 14 лет.

Основательница и СЕО Gradus Research Евгения Близнюк говорит, что нужно помнить, что дети максимально чувствительны к состоянию окружающих их значимых взрослых. Поэтому нервные родители или бабушки с дедушками оказывают не меньшее влияние на ухудшение состояния ребенка, чем война.

Поэтому, как говорят в самолетах, сначала нужно надеть защитную маску на себя, а потом на ребенка.

О нуждах медицинской или психологической помощи

По данным опроса Gradus Research, четверть детей нуждалась в медицинской помощи после начала агрессии. Однако 40% не смогли ее получить из-за отсутствия нужного врача или больницы рядом.

Среди основных потребностей, которые выделяют родители, остается недостаток психологической поддержки.

Однако 79% респондентов отмечают, что не было таких случаев, когда детям что-то было критично нужно и они не смогли этого получить.

Дети и учебный процесс

Наиболее необходимым для украинских детей, по мнению респондентов, остается налаживание учебного процесса. Уже потом следует потребность в материальных вещах, таких как одежда/обувь и учебные принадлежности.

Подавляющее большинство украинцев школьного возраста продолжают обучение в школе отдаленно.

Однако, по мнению 66% опрошенных родителей, качество учебного процесса значительно ухудшилось.

Как изменилось материальное состояние семей с детьми

Более половины опрошенных заявили, что в настоящее время не работают, а денежные поступления в семейные бюджеты упали.

55% респондентов остались на месте постоянного проживания.

Однако этот показатель значительно колеблется в зависимости от региона. К примеру, в западных областях дома осталось 77%. А в восточных — только 25% опрошенных.

По оценкам ЮНИСЕФ, в общей сложности половина из 7,5 млн украинских детей была вынуждена покинуть привычную жизнь, а 2 млн уехали за пределы Украины.

Это самое массовое перемещение детей из-за военных действий со времен Второй мировой, утверждают исследователи.

Понятно, что во время войны даже многим взрослым хочется прильнуть к маме и снова вернуться в безмятежность детства, но им нужно быть сильными ради своих малышей. Поэтому читай, как родителям восстановить свое эмоциональное состояние.