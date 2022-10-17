Спекуляция на теме войны или нет? Что больше всего раздражает украинцев в рекламе

Бизнес должен работать во время войны, чтобы поддерживать экономику страны. Для этого его владельцам нужна реклама, чтобы привлечь потенциальных клиентов и увеличить продажи.

Реклама стала проблемой для бизнеса во время войны, ведь некоторые украинцы воспринимают ее неоднозначно, а некоторые бренды спекулируют на этой теме. Kantar и Google еще в августе провели исследования и узнали, что раздражает украинцев в рекламе брендов.

В опросе приняли участие респонденты в возрасте от 18 до 60 лет, живущие в крупных городах Украины с количеством более 50 тыс. жителей.

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Что раздражает украинцев в рекламе во время войны

Чуть больше половины украинцев (53%) выбирают отечественные бренды. Обращают внимание на отсутствие сотрудничества со страной-агрессором, помощь ВСУ и акционные цены.

54% респондентов считают, что бренды должны продолжать рекламу товаров, а только 17% назвали это неуместным. Менее половины опрашиваемых отмечают (45%), что бизнес должен считаться с военными реалиями, а 17% хотят видеть счастливую жизнь без войны, хотя бы в рекламе.

Больше всего раздражает украинцев (23%) в рекламе:

использование национальной символики;

неучет военных реалий;

неуместность рекламы;

спекуляция или пиар на теме войны (например пицца Байрактар).

Несмотря на это, 57% положительно относятся к военным образам, например, Патрон или русский военный корабль.

Больше всего украинцев раздражает сотрудничество брендов со страной-агрессором (71%), рассказы о волонтерстве без отчетности (66%) и привлечении сомнительных брендов-амбасадоров (66%).

Все же большинство украинцев (72%) считают, что использование патриотической темы уместно во время войны. Но те, кто с этим не согласен (47%), отмечают, что это спекуляция на эмоциях, а использование национальной символики в таких целях обесценивает ее.

Также подавляющее большинство опрашиваемых (71%) положительно относятся к юмору в рекламе, особенно шуткам на военную и невоенную тему.

Если ты хочешь более подробно ознакомиться с исследованием, можешь сделать это по ссылке.

Эта война изменила украинцев и нашу страну в целом. Ранее стало известно, что станет самым большим разочарованием для украинцев после окончания войны. А нам интересно узнать твое мнение, проходи опрос по ссылке.

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