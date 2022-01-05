Что такое харассмент и как вести себя в такой ситуации

Рабочее место может быть одной из угроз для нашей психики.

Бывает так, что все отлично: и коллектив, и заработная плата, и ты получаешь удовольствие.

А бывает, что ты каждое утро борешься с собой, чтобы переступить порог рабочего места, ведь знаешь, что тебя ждут неприятности.

Главными причинами этого являются домогательства на рабочем месте, буллинг и харассмент.

Харассмент — унизительное или угрожающее поведение, направленное на отдельную работницу или работника, или уязвимую группу лиц в рабочей среде.

Обычно мы привыкли трактовать харассмент только как сексуальные домогательства и не обращаем внимание на моральную составляющую проблемы.

Любое регулярно повторяющееся оскорбление или дискриминация могут трактоваться, как харассмент.

— Харассмент — это не обязательно сексуальные домогательства. Под это определение подпадает любое поведение, нарушающее неприкосновенность личной жизни личности и приводящее к причинению ей вреда или неудобств, — говорит адвокат Ирина Смитюх.

Каждый работодатель должен самостоятельно определить механизм действий в случае домогательств. Это также должно указываться в коллективных соглашениях и внутренней документации.

Если ты попал(-ла) в такую ​​ситуацию, следует знать, как себя вести и куда обращаться за помощью.

Прежде всего, нужно понять, действительно ли это домогательство или, возможно, тебе показалось. Поговори с человеком, чтобы прояснить ситуацию.

Если у тебя на работе некуда обратиться за помощью, ты всегда можешь обратиться в социальные службы.

Телефон горячей линии по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации — 116 123 или 0 500 800 335

Мы хотим узнать, что ты знаешь о харассменте.

В Украине активно началась борьба с любыми проявлениями насилия. Недавно стартовала диджитал-кампания против домашнего насилия #НеЗдається.

Во время этой кампании звезды StarLight Media рассказывают ужасающие истории, случившиеся с украинцами.

Амбассадором кампании стала Маша Ефросинина.