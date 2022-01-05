Что такое харассмент и как вести себя в такой ситуации

Рабочее место может быть одной из угроз для нашей психики.
Бывает так, что все отлично: и коллектив, и заработная плата, и ты получаешь удовольствие.
А бывает, что ты каждое утро борешься с собой, чтобы переступить порог рабочего места, ведь знаешь, что тебя ждут неприятности.
Главными причинами этого являются домогательства на рабочем месте, буллинг и харассмент.
Харассмент — унизительное или угрожающее поведение, направленное на отдельную работницу или работника, или уязвимую группу лиц в рабочей среде.
Харассмент — унизительное или угрожающее поведение, направленное на отдельную работницу или работника, или уязвимую группу лиц в рабочей среде.
Обычно мы привыкли трактовать харассмент только как сексуальные домогательства и не обращаем внимание на моральную составляющую проблемы.
Любое регулярно повторяющееся оскорбление или дискриминация могут трактоваться, как харассмент.
Любое регулярно повторяющееся оскорбление или дискриминация могут трактоваться, как харассмент.
— Харассмент — это не обязательно сексуальные домогательства. Под это определение подпадает любое поведение, нарушающее неприкосновенность личной жизни личности и приводящее к причинению ей вреда или неудобств, — говорит адвокат Ирина Смитюх.
Каждый работодатель должен самостоятельно определить механизм действий в случае домогательств. Это также должно указываться в коллективных соглашениях и внутренней документации.
Если ты попал(-ла) в такую ситуацию, следует знать, как себя вести и куда обращаться за помощью.
Прежде всего, нужно понять, действительно ли это домогательство или, возможно, тебе показалось. Поговори с человеком, чтобы прояснить ситуацию.
Если у тебя на работе некуда обратиться за помощью, ты всегда можешь обратиться в социальные службы.
Мы хотим узнать, что ты знаешь о харассменте.
В Украине активно началась борьба с любыми проявлениями насилия. Недавно стартовала диджитал-кампания против домашнего насилия #НеЗдається.
Во время этой кампании звезды StarLight Media рассказывают ужасающие истории, случившиеся с украинцами.
Амбассадором кампании стала Маша Ефросинина.