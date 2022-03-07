Действительно ли Украине нужно закрыть небо? Твое мнение на этот счет

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия активно использует боевую авиацию и наносит ракетно-бомбовые удары по гражданскому населению.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на утро 7 марта украинская армия сбила 46 вражеских самолетов и 68 вертолетов.

Однако ресурс российской авиации еще не исчерпан. Это значит, что оккупанты будут продолжать подло бомбардировать спальные районы мирных городов Украины, уничтожать инфраструктуру и убивать гражданское население, атаковать детские сады, школы, больницы и частные дома.

Один из последних прецедентов – восемь ракетных ударов по Виннице.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался в НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной. Такое решение существенно поможет противодействовать российским оккупантам и снизить потери мирного населения.

А что ты думаешь о целесообразности закрытия неба над Украиной?

Напомним, ранее мы рассказывали, что означает закрытие неба над Украиной и чем это поможет в войне против России.