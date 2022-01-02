Экономический паспорт для украинских детей: что это такое и зачем он нужен

В украинских детей может появиться экономический паспорт. Это счет, на который будут поступать деньги от использования недр.

После совершеннолетия эти средства украинцы смогут потратить на оплату обучения, покупку жилья, лечение или пополнение собственного счета в системе негосударственного пенсионного обеспечения. Такое предложение внес президент.

В монобольшинстве ожидают, что на момент совершеннолетия ребенка на его персональном счету будет около десяти тысяч долларов.

Впервые за всю историю нашей независимости я вношу законопроект Об экономическом паспорте украинца, — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно законопроекту все средства, плата за использование наших украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины.

Раньше мы давали пошаговую инструкцию, как оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг через приложение Дія.