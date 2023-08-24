Украинцы стали альтруистическими, но не потеряли свободолюбия: что показало исследование ко Дню Независимости

Украине Независимой — 32 года. Мы и дальше боремся за жизнь и расцвет, объединяемся и готовы учиться новому в пользу общественного благосостояния. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного августовского опроса Gradus Research ко Дню Независимости.

Как показывает исследование, более половины опрошенных украинцев видят положительные изменения в стране, более того: увеличилась доля тех, кто считает вступление Украины в военный и европейский блок необходимым для нас.

Детальнее о вере украинцев, свободолюбивых проявлениях и отношении к вступлению в ЕС и НАТО, рассказываем далее.

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Сколько украинцев поддерживает вступление в ЕС и НАТО?

По результатам исследования число тех, кто поддерживает украинский путь в НАТО и ЕС, существенно выросло по сравнению с 2021 годом.

Сейчас больше позитива, чем негатива для Украины во вступлении в НАТО, видит 79% опрошенных, а в ЕС — 78%.

Вместе с тем не поддерживают движение Украины в блок и союз по 11% соответственно.

Альтруизм и свободолюбие

Исследователи Gradus Research отметили, что у украинцев существенно возросло чувство свободолюбия, в то же время возросла доля тех, кто готов уступить своими желаниями только ради общественного благосостояния.

Как показывает графика, с июля 2021 ответы на такие же вопросы, что и в августе 2023, несколько отличаются.

Например, сейчас 28% опрошенных считают, что общественное благосостояние важнее собственных интересов, против 14% в 2021 году.

А ещё проявляется самостоятельность и свободолюбие: сейчас 73% опрошенных граждан считают, что обязательным условием развития современного общества есть соблюдение прав и свобод каждого гражданина.

Вера в лучшее будущее

По сравнению с 2021 годом, почти вдвое уменьшилась доля тех, кто затруднялся ответить на этот вопрос. В то же время те, кто верит в свое лучшее будущее, составляют 68% против 62% в 2021 году. 22% не верят в лучшее будущее.

В свободной стране выросло уже поколение. Какие дети независимости, о чем они мечтают и чем отличаются от своих родителей — Вікна-новини подготовили для тебя спецпроект, где разобрались в этом.

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