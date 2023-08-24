Никаких компромиссов с РФ? Как украинцы относятся к уступкам агрессору и изменениям в стране за годы независимости

За годы независимости Украины в нашей стране произошло много изменений. Мы пережили несколько революций, которые изменили наше сознание, и много реформ, которые должны улучшать страну.

За последние полтора года ценности некоторых украинцев кардинально поменялись. Ведь полномасштабное вторжение России показало, что на самом деле для нас главное и в каком направлении мы должны двигаться.

Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова провели опрос, чтобы узнать, гордятся ли украинцы своим гражданством и готовы ли на какие-либо компромиссы из РФ.

Сейчас также смотрят

Чего в независимой Украине было больше: позитива или негатива

Полномасштабная война и рост ценности государства в глазах граждан обусловили переосмысление своей жизни в независимой Украине. Существенно возросло количество тех, кто считает, что за годы независимости было больше положительных событий.

Доля тех, кто считает, что произошло больше положительного, составляет 40,3%. Впрочем, 12,4% полагают, что было больше негативного.

На Западе 58,5% считают, что произошло больше положительных изменений, в Центре — 35,3%, на Юге — 26,4%, на Востоке — 32%.

Насколько украинцы гордятся своим гражданством

Гордость за свое гражданство сейчас самая высокая за все годы независимости Украины.

88,5% опрошенных очень гордятся или скорее гордятся, что имеют украинское гражданство, только 7,8% скорее не гордятся или совсем не гордятся, и 3,7% украинцев затруднились ответить на вопрос.

На Западе наибольший процент среди опрашиваемых — 95,2%, в Центре — 90,1%, на Юге — 88,5%, на Востоке — 75,6%.

Готовы ли украинцы к компромиссам из РФ

За полтора года войны, наверное, большинство из нас думает, что не должно быть никаких уступок России и компромиссов. Впрочем, несколько большую готовность идти на уступки (кроме территориальных) демонстрируют респонденты на Юге и чуть больше на Востоке. Однако даже в этих регионах большинство опрошенных считают неприемлемыми какие-либо из рассмотренных уступок.

Ни в один из предложенных в опросе пунктов к ответу “приемлемо или скорее приемлемо” не набралось даже 20%.

Больше украинцы против того, чтобы оккупированные территории признали частью России — 90,4% считают это неприемлемым или скорее неприемлемым.

Наиболее приемлемым компромиссом считается отказ от вступления в НАТО — 18,4% среди опрошенных.

В опросе приняли участие 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Различные реформы должны менять Украину к лучшему, но украинцы боятся, что в будущем будет коррупция в стране. Ранее мы рассказывали, какие страхи имеют украинцы по поводу послевоенной Украины.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.