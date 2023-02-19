Влияние стресса, переезда и волнений: как изменилось здоровье украинцев с начала полномасштабной войны

Постоянный стресс, волнение, недосып, слезы — все это влияет не только на моральное состояние человека, но и на физическое здоровье.

За последний год в жизни украинцев появились многие стрессовые факторы: воздушные тревоги, ракетные обстрелы, отключение света, участие родных и знакомых в боевых действиях, временная оккупация территорий. Кроме этого, многие получили ранения. Все это повлияло на здоровье людей.

Мы расскажем о результатах опроса Социологической группы Рейтинг о том, как изменилось здоровье украинцев.

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Как изменилось состояние здоровья украинцев

Согласно результатам опроса, после начала полномасштабного вторжения 46% украинцев отметили, что их состояние здоровья не изменилось. Впрочем, 32% заметили, что чувствуют себя несколько хуже. А сильно ухудшилось самочувствие у 21% украинцев.

15% граждан с юга Украины отметили, что их здоровье стало хуже, а 30% — частично почувствовали изменения. Однако 53% рассказали, что состояние их здоровья не изменилось.

39% жителей юго-восточных областей говорят, что чувствуют себя так же, как и до начала полномасштабного вторжения России. 32% опрашиваемых заметили незначительные изменения в здоровье, а 27% — жалуются на ухудшение состояния здоровья.

39% украинцев с деоккупированных территорий рассказали, что не испытывают изменений в состоянии здоровья. 35% все же имеют ухудшение, а у 25% есть много жалоб.

В центральной Украине 43% респондентов не ощущают изменений в здоровье, 32% — заметили изменения в худшую сторону, а 25% — имеют значительные жалобы.

45% жителей Киева отмечают, что не заметили изменения в состоянии здоровья, 39% — чувствуют себя хуже, чем до начала полномасштабного вторжения, а 16% — имеют значительные жалобы.

Среди жителей Запада у 52% лиц состояние здоровья не изменилось, 29% говорят, что имеют незначительные изменения в худшую сторону, а у 19% здоровье стало хуже.

Из результатов опроса можно узнать, что об ухудшении здоровья в основном рассказывали жители территорий, которые расположены близко к зоне боевых действий. Кроме того, состояние здоровья ухудшилось у людей старшего возраста и граждан с уровнем дохода ниже среднего.

Также заметили ухудшение состояния здоровья женщины и те, кто покинули свои дома, были ранены или потеряли близких из-за войны.

Социологическая группа Рейтинг проводила опрос 23-26 декабря 2022 методом телефонного интервью. Участие приняли люди от 18 лет со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Мы хотим узнать, как твое здоровье изменилось за последний год. Заметил(-а) ли ты изменения в худшую сторону?

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