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Влияние стресса, переезда и волнений: как изменилось здоровье украинцев с начала полномасштабной войны

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 февраля 2023, 15:00
Як змінився стан здоров’я українців з початку повномасштабної війни: опитування
Фото: Pexels

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