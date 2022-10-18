Позаботился(-лась) о еде и тепле? Проверим, насколько мы готовы к зиме

Оккупанты наносят удары по объектам критической и энергетической инфраструктуры, они хотят оставить украинцев без света и тепла.

Нынешняя зима и так обещает быть холодной. В правительстве сообщили, что в квартирах в отопительный сезон средняя температура будет 18 °C. Поэтому украинцам могут грозить болезни, такие как ОРВИ, простуды и т.д.

Многие эксперты призывают заранее подготовиться к тяжелой зиме. В этом случае подлые удары оккупантов не застанут тебя врасплох, у тебя будет что кушать, пить и чем согреться.

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Мы уже не раз рассказывали, как подготовиться к зиме 2023 года, но хотим тебе напомнить основные пункты.

Украинцам следует подготовить:

запасы пищи, не требующей много воды и энергии для приготовления;

консервации;

запасы воды:

фонарики и батарейки;

альтернативные виды отопления;

Также стоить подумать о биологических потребностях и т.д.

Жилье стоит утеплить как можно лучше. Заклеить окна, застелить теплоотражающей пленкой батареи, постелить ковер и запастись теплой одеждой и одеялами.

Мы хотим узнать, насколько ты готов(-а) к нынешней зиме. Проходи опрос.

Из-за ракетных обстрелов России в некоторых регионах Украины перебои с электроснабжением. Ранее мы рассказывали, что делать, если не станет света.

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