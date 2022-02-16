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Как ты относишься к пиратству в Украине и новому закону о музыкальном роялти? Хотим узнать твое мнение

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 февраля 2022, 20:00
Музичне піратство в Україні
Фото: Pexels

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Как ты относишься к пиратству в Украине и новому закону о музыкальном роялти? Хотим узнать твое мнение
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