Как ты относишься к пиратству в Украине и новому закону о музыкальном роялти? Хотим узнать твое мнение

Какая картинка появляется у тебя в голове, когда слышишь слово пират? Красивый и смешной Джонни Депп в роли Джека Воробья? Корабли, море, песни — романтика. А как же разбой и ограбления?

Знаешь ли ты, как выглядит современный пират? Ему не нужны ни шпага, ни корабль. Ему нужен только доступ в интернет.

Каждый украинец загружал что-либо из интернета и не платил за это средства, то есть каждый из нас — пират.

Каждый год Международный альянс по интеллектуальной собственности публикует свой список стран, которые загружают что-либо из интернета бесплатно.

И практически каждый раз Украина является пиратом № 1 в Европе.

Наши люди не привыкли платить за подписку на разные музыкальные или видеоплатформы. Нам хочется сэкономить на всем, а заработок людей, создающих контент, нас не волнует.

Теперь все будет по-другому, хотя бы в музыкальной сфере.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 5572 о разделении вознаграждения между авторами и правопреемниками.

Благодаря этому закону будет создана система, которая позволит получать честное вознаграждение всем авторам или их потомкам.

Кроме того, будет внедрена автоматизированная система идентификации произведений и формирования детальных отчетов об их использовании.

Поэтому Вікна хотят узнать твое мнение на этот счет и поддерживаешь ли ты пиратство.

Напомним, что ранее мы подробно объясняли, что означает новый закон о музыкальном роялти.