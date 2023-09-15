От условий проживания к желанию возвращаться домой: результаты опроса украинцев в Европе

С начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев выехали за границу. Тысячи вернулись домой, кто-то постоянно ездит в Украину и обратно, а кто-то еще ни разу не возвращался.

Чем дольше будет продолжаться война, тем сложнее может быть вернуть украинцев домой. Но мы не можем ставить жизнь на паузу сейчас. Поэтому украинцы продолжают работать, учиться и жить в разных странах мира.

Лаборатория Rating Lab провела опрос среди украинцев в Европе для исследования Социологической группы Рейтинг, чтобы узнать, как они живут за границей.

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Продолжительность пребывания в Европе

По данным опроса, более половины украинцев пребывает в Европе около года — 59%. То есть это первая группа миграции, которая была в начале полномасштабного вторжения, среди этих людей больше тех, кто выехал с Востока и столицы Украины.

8% респондентов находятся в Европе около полугода, 4% — несколько месяцев. Здесь преобладают люди, выехавшие с Юга, в частности из-за подрыва Каховской ГЭС. Кроме этого, около 25% находятся за границей уже несколько лет.

Украинцы об условиях проживания в Европе

34% опрашиваемых утверждают, что живут в комфортных условиях. Чуть больше половины — 51% — говорят, что у них скорее комфортные условия. Только 13% респондентов имеют некомфортные условия.

Подавляющее большинство украинцев, а это 85%, ответило, что комфортные условия проживания могут стать аргументом остаться жить в Европе.

Удобство условий зависит от региона, дохода и продолжительности пребывания в стране.

Путешествуют ли украинцы по Европе

Согласно результатам опроса, украинцы проявляют интерес и путешествуют по Европе. По стране пребывания часто путешествовали 27% опрошенных, иногда — 33%. Другими странами Европы — 15% и 26% соответственно.

Больше всего путешествует молодежь, она более мобильна, имеет меньше обязательств, легче на подъем. С возрастом количество поездок постепенно уменьшается.

Живущие в стране пребывания дольше путешествуют по Европе чаще, чем те, кто приехал позже.

Как часто приезжают в Украину

Почти половина выехавших опрашиваемых посещали Украину — 46%. Но можем заключить, что более половины украинцев не возвращались домой. Среди выехавших во время войны 60% ни разу не приезжали в Украину.

Также мужчины ездят домой реже (69% не посещали Украину ни разу), чем женщины (51%). Меньше поездок в Украину встречается среди переселенцев с детьми.

Относительно чаще ездят домой опрошенные, находящиеся в Восточной Европе. Страны ближе к нашей границе и в них больше украинцев, которые переехали еще до вторжения.

О сравнении возможностей

Опрошенные говорят, что возможности в Европе лучше, чем в Украине, особенно это говорят о доходах: 87% — лучше в Европе, 3% — лучше в Украине.

То же касается социальной защищенности (75% против 15%), защиты прав и свобод граждан (67% против 19%), возможности комфортно жить (60% против 26%), найти работу (54% против 30%).

Респонденты почти одинаково отмечают, что успеха можно достичь как в Европе, так и в Украине — 40% и 41%. Впрочем, 45% отмечали, что бизнес лучше вести в Украине.

Доходы, очевидно, в Европе выше, и даже потеряв здесь, в Украине, более квалифицированную работу, в Европе менее квалифицированная оплачивается выше.

О решении возвращаться в Украину

49% украинцев, переехавших после полномасштабного вторжения, не хотели остаться жить за границей. Даже среди украинцев, переехавших в Европу до вторжения, таких 40%.

Почти каждый пятый сомневается в решении возвращаться или оставаться, остальные думают над тем, чтобы остаться на постоянное проживание за границей.

Ожидание победы

Среди оставшихся в Украине украинцев 32% считают, что для победы нужно полгода-год, 30% — более года, 17% верят, что для ее достижения нужно несколько месяцев или и меньше.

Среди украинцев в Европе преобладает мнение, что для победы нужно более года (40%), 23% считают, что на это нужно полгода-год, и только 12% верят в ее достижения в ближайшей перспективе.

Украинцы ждут нашей победы. Ранее мы рассказывали, готовы ли украинцы идти на уступки и что считают неприемлемым.

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