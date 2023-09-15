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От условий проживания к желанию возвращаться домой: результаты опроса украинцев в Европе

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 сентября 2023, 11:31
Як живуть українці в Європі та чи планують повертатися: результати опитування
Фото: Getty Images

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