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Каждый девятый украинец становился жертвой мошенников с начала военного положения — опрос

Диана Просяник, редактор сайта 11 октября 2023, 18:00
шахраї
Фото: Unsplash

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