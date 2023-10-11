Каждый девятый украинец становился жертвой мошенников с начала военного положения — опрос

Национальный банк Украины совместно с Опендатабот провели опрос в рамках информационной кампании против платежного мошенничества #ШахрайГудбай. Основная цель опроса — определить, как часто граждане сталкивались с интернет-ворами с момента начала полномасштабной войны.

В общем опрошено более 112,9 тыс. граждан Украины. 11% из них стали жертвами мошенников после начала введения военного положения в Украине. То есть это каждый девятый пользователь.

Учитывая сложные обстоятельства и положение граждан, кибермошенники модернизировали свои методы. Они прибегали к обману, звоня пользователям от имени банков или предлагая финансовую поддержку от правительства, международных и благотворительных фондов.

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Основными жертвами аферистов стала молодежь в возрасте 18-24 лет, или 14% от общего количества опрошенных, а также лица старше 65 лет — 11,5%.

Как отмечают в НБУ, треть граждан потеряли около 500 гривен от действий мошенников. У около 25% воры через интернет украли более 5000 гривен.

Как преступники обманывают в интернете

Согласно данным опроса, самые распространенные мошеннические схемы: продажа товаров в интернете — 52,7%, фишинговые ссылки — 18,6% и взлом аккаунтов в соцсетях — 12%.

В Национальном банке подчеркивают, что большинство потерь средств происходит из-за разглашения гражданами своих платежных данных, одноразовых паролей для подтверждения банковских операций или персональной информации для входа в банк.

Директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин считает, что результаты опроса помогут повысить эффективность информационной кампании, которую НБУ проводит вместе с Киберполицией и другими партнерами.

Кроме того, Поддерегин подчеркивает необходимость соблюдения правил безопасного использования платежных карт для защиты от мошенников.

Но это не единственный способ обмануть людей. Ранее мы рассказывали о новой схеме мошенничества с мылом вместо телефона, и как в нее не попасть.

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