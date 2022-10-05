Проблема, о которой (не) стоит говорить? Нужна ли легализация проституции в Украине

5 октября отмечается Международный день борьбы с проституцией. Как только не называют представителей этой профессии! Чаще всего речь идет о непосредственных оскорблениях или завуалированной травле.

За последние несколько десятков лет эта проблема стала окружена стереотипами, которые приобрели популяризацию в фильмах, книгах, сериалах. Например, всем известна история о девушке, которая приехала в столицу на учебу и не поступила в вуз.

Или же намеки на то, что если девушка красива и носит дорогие вещи, заработала она на них “соответствующим” образом. Стигматизация женщины (как говорят в народе) “легкого поведения” стала настоящей проблемой, ведь попасть под это определение может каждая.

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В то время как мужчин редко ассоциируют с работниками секс-индустрии.

Мы расскажем, почему проституция как явление является проблемой в Украине, и спросим твое мнение — нужна ли легализация этого вида заработка в нашей стране.

Какие проблемы для государства представляет проституция

Проституция в Украине была всегда, но все будто закрывали на нее глаза. Этот бизнес нелегален и опасен. Как для самих работников, так и для клиентов.

И если законодательное урегулирование игорного бизнеса наконец сдвинулось с мертвой точки, то для секс-индустрии радостных новостей пока нет.

Еще одна проблема состоит в том, что так называемые владельцы этого бизнеса могут не соблюдать трудовое законодательство. Они могут забирать едва ли не все средства у работников, заставлять работать силой, путем угрозы и шантажа.

Работники секс-индустрии в большинстве своем лишены возможности отстаивать свои права и обращаться в полицию с жалобой на “работодателя” или жестокого клиента. Следовательно, фактически являются незащищенной категорией населения.

До 2006 года проституция в Украине считалась уголовным преступлением. Правоохранительные органы руководствовались ст. 303 Уголовного кодекса Украины Систематическое занятие проституцией.

Впоследствии проституцию в Украине все же декриминализировали. Из Уголовного кодекса была исключена статья за индивидуальную проституцию, но в то же время была ужесточена ответственность за торговлю людьми.

Положения закона были изменены в соответствии с нормами Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

Статья стала называться иначе — Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией.

Поэтому сейчас за проституцию в нашей стране грозит наказание в соответствии с ч. 1 ст. 181 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Наказание предусматривает предупреждение или наложение штрафа от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Клиенты тоже не могли рассчитывать на собственные права при получении услуг, ведь никаких стандартов и требований к работникам этой отрасли нет. Например, об обязательном медицинском обследовании работников секс-индустрии.

Отсутствие таких норм повлекло за собой повышенный риск заразиться болезнями, передающимися половым путем. Кроме того, клиента могли отравить или ограбить. И, вероятнее всего, пострадавший(-ая) не обращается в полицию с соответствующим заявлением.

Поэтому еще в 2015 году правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором призвала декриминализировать проституцию во всем мире.

Эксперты обнаружили, что права секс-работников нарушают во всем мире. Часто из-за того, что проституция является криминализированной и маргинализирует таких людей в глазах общества.

Но здесь следует отметить, что именно декриминализировать, а не легализовать. То есть, сделать всех без исключения работников секс-индустрии субъектами права.

Легализация означает, что секс-услуги могут предоставлять исключительно те физические или юридические лица, которые имеют соответствующую лицензию.

Это значит, что эта индустрия будет работать как легальный бизнес и платить налоги. А сами работники смогут обратиться в правоохранительные органы за нарушение их прав.

Международный день борьбы с проституцией

Впервые этот день отметили в 2002 году. С тех пор Международный день борьбы с проституцией отмечают ежегодно 5 октября. Его цель — повысить уровень осведомленности о губительных последствиях проституции.

Легализация проституции: опыт стран

В некоторых странах мира предлагают ввести “шведскую модель” проституции. Она заключается в криминализации покупателей (клиентов) и декриминализации работников секс-индустрии. Таким образом, стратегия направлена на то, чтобы сократить спрос на проституцию.

Эта модель указала на реальную проблему — покупателей, создающих спрос. Если бы никто не платил деньги за секс-услуги, некому было бы их продавать.

В Германии проституцию легализовали еще в 2002 году. Так власти хотели гарантировать социальную защиту людям, работающим в индустрии, но это не решило проблему. Люди и дальше сталкивались с насилием. Также после легализации уровень проституции вырос, ведь люди, страдающие от бедности, шли именно в эту сферу.

Оценки Национального совета социальных служб Дании показывают, что после легализации проституции в 1999 году количество людей, вовлеченных в проституцию, возросло более чем на 40% с 2002 по 2009 год. А вот в Швеции роста не наблюдалось.

В Бразилии проституция тоже легальна, однако регулировать ее достаточно сложно. В стране высокий уровень преступности — по статистике, каждый второй работник подвергался изнасилованию, избиению или ограблению во время работы. Также там есть проблема с эксплуатацией несовершеннолетних в этой деятельности.

Легализация проституции в Украине

Однажды в Украине уже предлагали легализовать проституцию. Подавали на рассмотрение законопроект № 3139 от 18.09.2015 г. О регулировании проституции и деятельности секс-заведений. Он определил своими основными задачами следующие:

обеспечение общественных интересов, связанных с предоставлением сексуальных услуг;

защита несовершеннолетних и других незащищенных социальных групп населения от вовлечения в принудительное сексуальное рабство;

предоставление сексуальных услуг на законных основаниях;

уменьшение уровня безработицы и т.д.

Несмотря на то, что легализация проституции защищает права работников, эта тема сложная и имеет множество нюансов. Так, в некоторых странах подобный шаг только увеличивает спрос на сексуальные услуги, соответственно, уровень проституции возрастает. Также подобный шаг может способствовать увеличению масштабов торговли людьми.

Мы хотим узнать твое мнение о легализации проституции в Украине.

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