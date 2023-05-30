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Что знают украинцы о насилии в отношениях и где чаще всего с ним сталкиваются — опрос

Даниэла Долотова, редактор сайта 30 мая 2023, 08:00
насильство
Фото: Pexels

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