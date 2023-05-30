Что знают украинцы о насилии в отношениях и где чаще всего с ним сталкиваются — опрос

В идеальном мире нет жесткости, войны и насилия. Однако наш реальный доказывает, что несмотря на большие потрясения, некоторые люди так и не могут избавиться от своего хоть и привычного, но травматичного для других поведения.

U-Report Ukraine и общественная организация Ла Страда-Украина провели опрос среди молодежи относительно проблемы насилия во взаимоотношениях.

Целью было обнаружить, насколько актуальна эта проблема и к чему насилие может привести.

Общие результаты опроса

Наконец, 80,1% респондентов считают проблему насилия во взаимоотношениях актуальной сегодня.

Кроме того, 76% молодежи не замечали увеличения случаев насилия в отношениях среди своих сверстников и друзей, но все же 24% респондентов ответили утвердительно.

Какая наиболее распространенная форма насилия во взаимоотношениях

Из тех, кто все же подметил негативную тенденцию, 82% отметили наличие именно психологического насилия.

11,6% отметили, что наиболее распространено физическое насилие. Четыре процента респондентов сообщили о сексуальном, а два процента — об экономическом.

Что может привести к насилию во взаимоотношениях

53,4% респондентов отметили, что главным фактором, влияющим на появление насилия, считается повышенный уровень стресса и агрессии.

Еще 51% считает причиной стереотипное мышление, 49% — алкоголь и наркотики, а 48% — домашнее насилие со стороны родителей или опекунов.

Также 41,5% респондентов отметили, что причиной насилия может служить необходимость показать свою власть. Еще 41% предполагают, что причиной могут быть гендерные нормы и убеждения (патриархальные ценности), а 37% отметили, что проблемой может стать психическое здоровье.

По мнению респондентов, чаще всего столкнуться с насилием дома. Так считают 57% ответчиков.

56% респондентов считают, что это возможно также в школе или учреждении высшего образования. А 30% отметили, что насилие можно чаще всего встретить именно на улице.

Какие могут быть последствия насилия во взаимоотношениях

По мнению 62% респондентов, чаще всего в результате насилия могут возникнуть тревога, страх и чувство уязвимости. 56% отметили ухудшение психического здоровья, 49% — депрессию, а 45% — эмоциональную незащищенность.

Также одним из важнейших последствий насилия называют жалость к себе и суицидальные мысли. За этот вариант проголосовало 43% ответчиков. Еще 38% отметили неудовлетворительное физическое состояние, 37% — проблемы с коммуникацией, а 34% — неспособность защитить себя.

Несмотря на такие показатели, 61,7% респондентов не знают, куда нужно обратиться в случае, если они пострадали или стали свидетелями насилия.

Также раньше мы рассказывали о чат-боте, который может помочь пострадавшим от сексуального насилия во время войны.

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