Нужно ли это терпеть — что ты знаешь о домашнем насилии

Насилля у будь-якому його прояві — це ненормально. Його не можна терпіти й варто уникати.

Однак насилля переслідує нас усюди. Це не обов’язково побої. Це може бути булінг, моральний тиск на особистість чи спроби економічного контролю.

На жаль, багатьом людям нікуди від цього подітися, адже насилля їх чекає в найбезпечнішому місці — вдома.

Від домашнього насилля в Україні страждають понад два мільйони людей.

Це дуже багато. А що ти знаєш про домашнє насильство? Чи може ця проблема обійти бодай одного українця стороною?

Нині в нашій країні стрімко розвивається рух проти домашнього насилля. Є багато різних місць, де жертвам можуть допомогти, існують телефонні лінії підтримки.

StarLight Media та Інститут когнітивного моделювання (ІКМ) за підтримки Товариства Червоного Хреста України запустили кампанію із протидії домашньому насильству.

Кампанія #НеЗдається об’єднала десять роликів, у яких ведучі читають реальні історії постраждалих від домашнього насильства, закликають почати новий рік з нової, світлої сторінки та звернутися по допомогу.

Амбасадоркою проекту є телеведуча, Почесний Посол Фонду ООН в галузі народонаселення Маша Єфросініна.

Якщо ти страждаєш від домашнього насилля та потребуєш допомоги

tellme.com.ua — онлайн-платформа, де можна отримати три безкоштовні консультації психолога.

itseems.com.ua — онлайн-платформа, де можна анонімно розповісти свою історію насильства.

102 — Національна поліція України;

15 47 — безкоштовна цілодобова гаряча лінія для жертв домашнього насильства;

116 123 (з мобільного) та 0 800 500 335 (зі стаціонарного) — безкоштовна національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству, Ла Страда-Україна;

116 111 (з мобільного) та 0 800 500 225 (зі стаціонарного) — національна дитяча гаряча лінія, Ла Страда-Україна;

0 800 213 103 — цілодобова гаряча лінія безоплатної правової допомоги.

Якщо ти думаєш, що не знайдеш допомогу — ти помиляєшся. Нині існує багато різних соціальних служб, які допомагають жертвам домашнього насилля.

Раніше ми розповідали про шелтери та куди втекти від домашнього насилля.

Бережи себе, цінуй себе!