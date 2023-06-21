За время полномасштабного вторжения украинцы стали более собранными и взрослыми, в определенном смысле. Несмотря на все испытания и разрушения, катастрофы и смерти, мы не теряем здравого смысла.

Вместе с тем, в течение длительного стресса все мы истощаемся, а любое недовольство может резко перерасти в глобальные настроения общества.

Info Sapiens по заказу Transparency International Ukraine при поддержке проекта USAID Поддержка организаций-лидеров по противодействию коррупции в Украине провели социологическое исследование ожиданий и опасений украинцев и представителей бизнеса в процессах предстоящего восстановления.

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Важно отметить, что опрос проходил в марте и апреле 2023 года, поэтому не охватывал настроения украинцев после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Вместе с тем, исследование наглядно показывает, что украинское общество готово к важным шагам, где-то выросло духом, а где-то еще должно поучиться.

Результаты исследования Info Sapiens

По результатам исследования Info Sapiens, украинцы видят наибольшими проблемами развития государства:

войну — 98%; разрушение инфраструктуры и жилья — 87%; коррупцию — 77%.

Также более половины украинцев опасаются, что после войны в Украину вернутся коррупционные схемы — об этом заявило 73% опрошенных. О возможности кражи средств в результате отсутствия контроля заявило 68%.

Интересно, что только 45% опрошенных сказали, что боятся повторения военных действий после восстановления. То есть, украинцы больше боятся коррупции, чем повторной войны.

Боимся коррупции больше, чем войны. Какие ожидания украинцев от восстановления Украины — опрос Info Sapiens / 2 Фотографии

Подавляющее большинство опрошенных украинцев — 88% — считают, что думать о плане восстановления Украины нужно уже сейчас. В то же время 97% опрошенных подчеркивают, что перед началом работ по восстановлению нужно разработать и зафиксировать в нормативных документах планы восстановления.

Также украинцы считают, что не следует ориентироваться на скорость и цену, а обращать внимание на качество и соответствие мировым стандартам.

Около 60% опрошенных считают, что на восстановление уйдет десять лет, а 77% выразили уверенность, что Украине стоит отстроиться хотя бы к довоенному уровню.

В общем, украинцы демонстрируют не только устойчивость и готовность потерпеть сейчас, чтобы жить потом лучше, но и зрелость и готовность к большим изменениям.

Украина уже готова к четким действиям. Например, 21 и 22 июня в Лондоне проходит конференция по восстановлению Украины. О чем идет речь и кто приехал — читай в нашем другом материале.

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