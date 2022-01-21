От весны можно ждать чего угодно. Готов ли ты к этому времени года?

Весна — это начало всего нового.

В это время года нам в голову бьют гормоны и мы хотим изменить все вокруг: себя, свою жизнь и мир в целом. Даже животные просыпаются от зимней спячки и начинают жить по-новому.

И хотя бабак Тимка еще не сделал свой экспертный прогноз по погоде этой весной, но вскоре по улицам будут стекать ручьи талой воды, а мы не успеем оглянуться, как весна уже на пороге.

Конечно, есть еще месяц в запасе, но февраль — самый короткий из зимних месяцев, поэтому нужно готовиться к весне уже сейчас.

Уже в марте школьников ждет первое пробное ВНО. Мы желаем всем хорошо подготовиться к экзаменам и поступить в учебное заведение своей мечты.

В апреле к нам приходит семейный праздник Пасхи. В 2022 году этот религиозный праздник выпадает на 24 апреля. Так что можешь уже выбирать дизайн для своих писанок и искать рецепты самых вкусных куличей.

Ну а в мае нас ждут вкусные шашлычки и посиделки с друзьями, и такой долгожданный отдых. Ведь в этом месяце будет целых 11 выходных!

Дополнительно отдыхать украинцы будут 1 мая (День труда) и 9 мая (в День победы).

Мы же хотим узнать, ждешь ли ты весну.

А поскольку зима еще не закончилась, давай проверим, не забыл ли ты любимые рождественские фильмы. Пройди тест на знание культового фильма Один дома.