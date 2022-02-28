Победа будет за нами! Соглашаешься? — опрос о войне с Россией

Настал пятый день российского вторжения в Украину. За это время мы убедились, что наша армия – одна из самых сильных в мире. Наши военные стойко защищают украинские границы, а президент делает все, чтобы уничтожить Россию на дипломатической стороне.

И нам таки удается!

Жесткие санкции, закрытое небо со странами Европы, США, Канады и другими, разрушение российской экономики, уничтожение их военных и техники, кибератаки на российские сайты, еще большее объединение украинского народа против врага — вот как Украина борется за независимость.

Украинцы голыми руками останавливают вражескую технику и борются с диверсионными группами, а ВСУ показывают свою несокрушимость и казацкий дух.

Поэтому мы хотим узнать, как сильно ты веришь в нашу победу.

В это непростое время военные нуждаются в нашей поддержке. Раньше мы рассказывали, как помочь армии Украины.