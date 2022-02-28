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Победа будет за нами! Соглашаешься? — опрос о войне с Россией

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 февраля 2022, 13:48
Чи виграє Україна війну - тест
Фото: Facebook

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