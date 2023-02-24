Почти 70% украинцев не верили в начало большой войны, но 82% — верят в победу (соцопрос)

В годовщину полномасштабного вторжения России украинцы вспоминают, какими были год назад, что чувствовали, чего боялись. Этот год точно сделал нас сильнее, как и наши взгляды и убеждения. Почти 70% украинцев не верили в начало войны, и 73% не готовились к ней. Читай подробные результаты опроса в нашем материале.

Почти 70% украинцев не верили в начало войны — опрос

Специальный опрос Gradus Research к годовщине войны свидетельствует, что 69% опрошенных украинцев не верили, что Россия действительно начнет полномасштабную войну.

Среди тех, кто отказывался в это верить, больше всего людей старшей возрастной категории — 55–60 лет. 26% отметили, что верят в это или это вполне вероятно. Преобладающей частью были мужчины.

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Готовились ли украинцы к полномасштабной войне?

Только 3% опрошенных рассказали, что тщательно готовились к нападению России, еще 20% частично. 73% украинцев отметили, что не были готовы к такому развитию событий, доля женщин среди них была выше.

Социолог и основательница Gradus Research Евгения Блызнюк рассказывает, что украинцы питали много иллюзий перед вторжением России, однако сейчас они избавляются от них:

Граждане четко понимают, что самые большие испытания в войне еще впереди или происходят прямо сейчас — об этом говорят 72% респондентов, — говорит Евгения Блызнюк.

Верят ли украинцы в победу — результаты опроса

Украинцы, вне зависимости от возраста, пола, места жительства и других факторов, одинаково и стабильно верят в победу Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса. 82% опрошенных граждан абсолютно или скорее уверены, что Украина отобьёт нападение России.

И большинство опрошенных считают победой именно возвращение к границам 1991 года — 64%. Смерть Путина, трибунал над ним или распад режима устроит 57% граждан, а возвращение Крыма будут считать победой 41% украинцев.

По мнению 68% респондентов, Украина станет сильнее после войны.

Самое ужасное событие войны

Война оставила много неизлечимых и страшных для украинцев ран. Буча, Ирпень, Изюм, Мариуполь могут ранить в самое сердце. Люди вспоминают пытки и издевательства российских военных, ракеты, массовые убийства гражданских…

Больше всего ужасают украинцев ракетные обстрелы — 17%, убийства гражданских и/или издевательства над людьми в оккупации назвали самым страшным в войне 12% украинцев. Первый день полномасштабного вторжения России в Украину назвали самым страшным событием войны 11% опрошенных.

Наиболее обнадеживающее событие войны

Были и радостные моменты во время войны. Украинцы назвали наиболее обнадеживающими событиями такие: освобождение Херсона и территорий области — 19%, помощь иностранных партнеров деньгами и оружием — 14%, освобождение Харьковской области — 9%.

Почти 70% украинцев не верили в начало большой войны, но 82% — верят в победу (соцопрос) / 2 Фотографии

Онлайн-опрос проводился в городах с более чем 50 000 жителей в возрасте 18–60 лет. Период проведения: 17–20 февраля 2023 года.

Смотри также обращение Зеленского в годовщину полномасштабной войны: что отметил президент.

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