“Добровольные” поборы в больницах: сколько процентов украинцев доплачивают в государственных медучреждениях

Фонд демократической инициативы им. Илька Кучерива поделился опросом о восприятии коррупции в Украине в разных сферах жизни.

Результаты свидетельствуют, что 28% украинцев доплачивали врачам за услуги в больницах и поликлиниках, которые предоставляются бесплатно. То есть уровень коррупции в медицинских учреждениях достаточно высок.

Почти треть украинцев доплачивали в государственных больницах — опрос

Важно, что эти доплаты были добровольными или “общепринятой привычкой благодарить” врачей за работу. Уровень “благодарностей” по сравнению с 2021 годом снизился на 5%.

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28% опрошенных подтвердили, что за последние 12 месяцев им приходилось доплачивать за медицинские услуги во время приема врача или за медицинскую процедуру (укол, перевязку и другое) или диагностику (рентген, УЗИ и другое) в государственных больницах/поликлиниках.

Не доплачивали или не приходилось доплачивать 32% опрошенным, 39% не обращались за медицинскими услугами, менее 1% отказались отвечать на вопросы.

Интересной особенностью является то, что количество женщин, которые доплачивали врачам за услуги, значительно больше, чем мужчин: 31% против 24%.

А количество людей, считающих, что за качественные услуги нужно доплачивать, увеличилось с 17% до 26%. Но все же большинство граждан считают, что “благодарить” врачей из собственного кармана не стоит — это 68% опрошенных.

Проблемами в сфере здравоохранения, нуждающимися в первоочередном решении, украинцы называли: коррупцию и круговую поруку среди руководителей медицинских учреждений (60%), стоимость лекарств (54%), отсутствие необходимого оборудования в больницах (52%), ответственность врачей за здоровье пациентов и результаты лечения (51%).

Кроме этого, люди требуют прозрачных цен на услуги в больницах, таких 48% опрошенных. Не забывают и о военных — обеспечить качественную реабилитацию для ветеранов просят 46% респондентов.

Люди отметили и проблемы взыскания “добровольных” поборов в больницах (36%), маленькое количество профессиональных терапевтов и семейных врачей (35%), отсутствие контроля за качеством медицинского образования (34%) и оплата труда врачей (30%).

В целом, тенденция к борьбе с коррупцией в медицинской сфере выросла, если сравнивать с результатами 2021 года. Среди новых запросов появились на должное лечение и реабилитацию ветеранов.

Опрос был проведен Фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива, на протяжении 3-17 июля 2023 методом face-to-face на подконтрольных Украине территориях. Опрошены 2011 респондентов от 18 лет.

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