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“Добровольные” поборы в больницах: сколько процентов украинцев доплачивают в государственных медучреждениях

Анастасия Грубрина, редактор сайта 12 сентября 2023, 15:00
Майже третина українців доплачували у державних лікарнях — опитування
Фото: Unsplash

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