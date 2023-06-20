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Цифры, которые не радуют. Результаты опроса по сексуальному насилию в Украине

Даниэла Долотова, редактор сайта 20 июня 2023, 20:30
сексуальне насильство
Фото: Pexels

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