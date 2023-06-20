Цифры, которые не радуют. Результаты опроса по сексуальному насилию в Украине

Несмотря на очевидные проблемы в обществе, которые принесла полномасштабная война, остаются и другие, что, к сожалению, никуда не исчезли. В частности, речь идет о сексуальном насилии.

Ассоциация женщин-юристок Украины ЮрФем провела опрос по эффективности реагирования на случаи сексуального насилия в Украине. Сбор ответов и их обработка продолжались с мая по начало июня 2023 года. Участие приняли 747 человек, из которых 94,5% женщины, а 5,1% — мужчины. Также 0,4% человек не захотели указывать свой пол.

По результатам опроса почти 60% респондентов и респонденток лично сталкивались со случаями сексуального насилия.

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Результаты опроса уровня сексуального насилия в Украине

Опрос показал, что 59,4% опрошенных лично сталкивались со случаями сексуального насилия. В частности, речь идет об изнасиловании, сексуальных домогательствах и т.д.

Также 39,5% ответили, что их близкие, друзья или знакомые сталкивались с сексуальным насилием.

Чаще такие случаи случались с женщинами:

На улице/в общественных местах — 71%. В общественном транспорте — 35%. В жилье, где постоянно или временно проживали — 24%. В учебном заведении — 19%. На работе — 13%.

40,7% лиц, лично переживших сексуальное насилие, никому не рассказывали о совершенном в отношении их преступлении.

Причины, по которым пострадавшие, по мнению респонденток/ов, не сообщали об уголовных правонарушениях

Страх, которые обращения проигнорируют — 78,4%. Страх осуждения общества — 72,6%. Страх нарушения конфиденциальности — 68%.

Оценка реагирования на сексуальное насилие

Чаще опрошенные отмечали, что сексуальное насилие считается чем-то незначительным. Так проголосовали 67%.

Также господствует мнение, что пострадавшие обвиняются в произошедшем. За этот вариант отдали свои голоса 63% опрошенных.

37% респонденток/ов считают, что пострадавшее лицо не получит никакой защиты. Но только 8% думают, что подход ориентирован на пострадавшую/пострадавшего и лицо может быть уверено, что ему окажут помощь.

Кроме того, важно знать, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину правоохранители начали почти 77 тыс. уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военными РФ и их пособниками. Поэтому читай, куда обращаться за помощью пострадавшим от сексуального насилия.

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