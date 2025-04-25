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В 11 лет — уже с сигаретой? Неутешительная статистика курения среди украинских подростков

Виктория Мельник, журналист сайта 25 апреля 2025, 08:00
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Фото Pexels
Амбиции украинок
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