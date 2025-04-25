В 11 лет — уже с сигаретой? Неутешительная статистика курения среди украинских подростков

Проходя по улице или парку, мимо внутренних двориков или закоулков улиц, трудно не заметить большое количество курящих подростков. Особый проблема “расцвела”, когда на рынке появились электронные сигареты и вейпы — без резкого запаха табака, эти девайсы позволяли курить в любом месте и не страдать от навязчивого запаха сигарет.

Согласно статистике Здоровья и поведенческой ориентации учащейся молодежи за 2022-23 годы, на которую обратила внимание Ольга Масна в колонке издания Рубрика, 17% украинских подростков от 11 до 17 лет имеют опыт курения сигарет.

В целом опрос свидетельствует, что каждый третий подросток в Украине может иметь никотиновую зависимость. Подробнее об этом — далее в материале.

Сколько украинских подростков курит

Согласно опросу за 2022-23 годы, 9% респондентов указали, что они курят сигареты с определенной регулярностью, при этом 4% опрошенных делают это каждый день.

Вместе с тем с возрастом доля курильщиков увеличивается.

Так, среди 11-летних детей о курении заявило 3%, среди 15-летних — уже 15%, а среди 17-летних — 22%.

Доля парней-курильщиков больше, чем девушек. Несмотря на стереотипы, городские подростки курят так же часто, как и сельские.

По поводу курения вейпов статистика еще хуже! 5% опрошенных 11-летних респондентов заявили, что пробовали вейп хотя бы раз, а среди 13-летних количество таких составляет уже 15%.

Около 30% 15-летних и 40% 17-летних курили вейп хотя бы один раз.

Как курение влияет на детский организм

Несмотря на то, что курение может привести к негативным последствиям для здоровья в будущем, на самом деле влияние курения проявляется очень быстро.

В частности, это пожелтение зубов и пародонтоз, сердечные заболевания и риск инсульта, появление кашля с мокротой или кровью, хрипы и затрудненное дыхание, психологические проблемы.

Согласно ВОЗ, любая форма употребления табака опасна для здоровья, а никотин, содержащийся в этих изделиях, вызывает зависимость через психоактивные вещества.

Пара из вейпов содержит еще больше токсичных веществ, в частности глиоксаль, которые могут вызвать патологические изменения в организме.

Недавно из-за вейпинга в Великобритании начали госпитализировать совсем маленьких детей! Что об этом известно, читай по ссылке.

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