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Учат язык и интегрируются. Сколько процентов украинцев в Германии работают и какую зарплату получают

Анастасия Грубрина, редактор сайта 12 августа 2023, 16:00
Скільки отримують та як працюють українці в Німеччині
Фото: Unsplash

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