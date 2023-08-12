Учат язык и интегрируются. Сколько процентов украинцев в Германии работают и какую зарплату получают

Полномасштабная война разбросала украинцев по миру. Кто-то уехал за тысячи километров от бомбардировок, взрывов и воздушных тревог, а кто-то поехал в близкие страны.

Германия приняла сотни тысяч украинцев. Читай в нашем материале сколько получают и как работают украинцы в Германии.

Сколько получают и как работают украинцы в Германии

Результаты Института исследований рынка труда и профессиональной подготовки показали, что уровень занятости украинцев растет до 28% после 12-месячного пребывания в Германии.

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18% трудоспособных украинских беженцев были трудоустроены весной 2023. Эта цифра незначительна, ведь увеличилась всего на процент по сравнению с прошлогодним опросом.

Известно, что половина трудоустроенных украинцев работает по своей специальности. Зарабатывают ниже средней заработной платы. Те, кто работает полный рабочий день, в среднем зарабатывают €2550, что почти на тысячу евро меньше, чем среднестатистический немец.

Труднее всего трудоустроиться в Германии украинским женщинам, особенно тем, у которых маленькие дети. Зарабатывают они тоже меньше.

Образовательная квалификация и опыт украинцев в Германии увеличивают возможности и карьерный рост. А завершение языковых курсов и качественное знание немецкого облегчает трудоустройство, увеличивает шансы на получение более высокооплачиваемой должности.

К примеру украинцы, изучившие и сдавшие экзамен углубленного немецкого, имеют на 21% более высокий уровень трудоустройства, чем те, кто языком не овладел.

Изучают язык около 60% украинцев, поэтому Институт исследований рынка труда и профессиональной подготовки ожидает быструю интеграцию украинцев.

Для исследования опросили около 6 тыс. украинских беженцев от 18 до 64 лет, которые находятся в Германии с 24 февраля 2022 года.

Раньше мы рассказывали, сколько украинской молодежи не хочет возвращаться домой.

Источник: Informationdienst Wissenschaft

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