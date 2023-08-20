Большинство не имела дела, но уже готовится. Сколько работодателей планируют нанимать ветеранов

Война в Украине породила ещё одну социальную проблему: многие ветераны вынуждены будут искать новое место работы по возвращении с войны.

Большинство работодателей никогда не имели опыта совместной работы с ветеранами, но они уже начинают готовиться к найму бывших военных, — свидетельствует исследование, которое совместно с платформами по поиску работу подготовил Украинский ветеранский фонд.

Готовы ли украинские бизнесы нанимать ветеранов войны — рассказываем дальше.

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По результатам исследования, в котором приняли участие 445 работодателей из украинских компаний, лишь треть из них уже имели опыт сотрудничества с бывшими военными.

У 7% бизнесов он значителен, а у 25% — небольшой. У большинства сформировался положительный опыт работы с ветеранами, и только 8% ответили, что были недовольны сотрудничеством.

Большинство работодателей также отметили, что такие навыки, как умение работать в команде, критическое мышление, вождение и работа с техникой, которые можно получить на войне, будут релевантными для гражданской работы.

В то же время, опрошенные представители бизнесов выделили гражданскую позицию и дисциплину как главные черты ветерана. Вместе с тем 24% опрошенных предполагают, что им также свойственна эмоциональная нестабильность, и прямолинейность — 21%.

выраженная гражданская позиция — 36%;

затруднились ответить — 29%;

дисциплина — 26%;

эмоциональная нестабильность — 24%;

прямолинейность — 21%;

стрессоустойчивость — 20%;

ответственность — 18%;

трудолюбие — 16%;

высокая мотивация — 8%;

независимость в принятии решений — 7%;

добросовестность — 5%;

лидерские способности — 5%;

законопослушность — 3%;

жестокость — 2%;

склонность к насилию — 1%;

ничего из перечисленного — 1%.

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29% опрошенных считают, что разница между уровнем компетентности ветеранов и гражданских не будет ощутима. 25% — что ветеранам потребуется дополнительное обучение.

59% респондентов надеются, что государство предоставит за трудоустройство бывших военных налоговые скидки, 24% считают, что нужны квоты, ещё 24% — за освобождение трудоустраивающих ветеранов компаний от определенных обязательств.

Также бизнесы надеются на поддержку общества и различных общественных организаций, в частности, в организации тренингов для ветеранов: 39% ответили, что обратятся к таким, 43% — не исключают такой возможности.

Рынок труда ожидает возвращения к гражданской жизни до трех миллионов ветеранов.

Украина предлагает финансирование для бизнеса ветеранов, которые вернулись домой и хотят делать свое дело. Детальнее об этом мы рассказывали в нашем другом материале.

Главное фото: Depositphotos.

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