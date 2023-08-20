Большинство не имела дела, но уже готовится. Сколько работодателей планируют нанимать ветеранов

Война в Украине породила ещё одну социальную проблему: многие ветераны вынуждены будут искать новое место работы по возвращении с войны.
Большинство работодателей никогда не имели опыта совместной работы с ветеранами, но они уже начинают готовиться к найму бывших военных, — свидетельствует исследование, которое совместно с платформами по поиску работу подготовил Украинский ветеранский фонд.
Готовы ли украинские бизнесы нанимать ветеранов войны — рассказываем дальше.
По результатам исследования, в котором приняли участие 445 работодателей из украинских компаний, лишь треть из них уже имели опыт сотрудничества с бывшими военными.
У 7% бизнесов он значителен, а у 25% — небольшой. У большинства сформировался положительный опыт работы с ветеранами, и только 8% ответили, что были недовольны сотрудничеством.
Большинство работодателей также отметили, что такие навыки, как умение работать в команде, критическое мышление, вождение и работа с техникой, которые можно получить на войне, будут релевантными для гражданской работы.
Большинство работодателей также отметили, что такие навыки, как умение работать в команде, критическое мышление, вождение и работа с техникой, которые можно получить на войне, будут релевантными для гражданской работы.
В то же время, опрошенные представители бизнесов выделили гражданскую позицию и дисциплину как главные черты ветерана. Вместе с тем 24% опрошенных предполагают, что им также свойственна эмоциональная нестабильность, и прямолинейность — 21%.
29% опрошенных считают, что разница между уровнем компетентности ветеранов и гражданских не будет ощутима. 25% — что ветеранам потребуется дополнительное обучение.
59% респондентов надеются, что государство предоставит за трудоустройство бывших военных налоговые скидки, 24% считают, что нужны квоты, ещё 24% — за освобождение трудоустраивающих ветеранов компаний от определенных обязательств.
Также бизнесы надеются на поддержку общества и различных общественных организаций, в частности, в организации тренингов для ветеранов: 39% ответили, что обратятся к таким, 43% — не исключают такой возможности.
Рынок труда ожидает возвращения к гражданской жизни до трех миллионов ветеранов.
Рынок труда ожидает возвращения к гражданской жизни до трех миллионов ветеранов.
Украина предлагает финансирование для бизнеса ветеранов, которые вернулись домой и хотят делать свое дело. Детальнее об этом мы рассказывали в нашем другом материале.
Главное фото: Depositphotos.
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