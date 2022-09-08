Более половины украинцев пережили травматические события, но мало из них обращались к психологу. А как насчет тебя?

Война в Украине изменила каждого из нас. Миллионы людей получили психологические травмы, даже если не находились в зоне боевых действий.

По данным опроса Gradus Research, более половины украинцев (57%) пережили травматическое событие, которое касается их или их близких, в течение последних шести месяцев, но только 13% обращались за помощью к специалисту.

Пренебрегать своим моральным здоровьем не стоит, ведь оно влияет и на физическое. Могут начаться серьезные проблемы.

По данным опроса, 24% опрашиваемых отметили, что самостоятельно искали информацию, как справиться со стрессом. Только пятая часть людей обращалась к специалисту, и целых 47% вообще не искали помощи.

Среди респондентов, которые сказали, что пережили травматическое событие, было больше всего женщин, жителей Востока и участников боевых действий. Чаще они переживали следующие симптомы:

повышенный уровень тревожности (68%);

нарушение сна (65%);

перепады настроения (61%).

Обращаться за помощью к психологу вполне нормально, особенно сейчас, когда в стране идет война. Некоторые специалисты проводят бесплатные встречи, создали много горячих линий и онлайн-платформ с психологической поддержкой.

Мы хотим узнать, считаешь ли ты нужным обращаться к специалисту и обращался(-ась) ли?

Украинцы поддерживают друг друга в разных сферах и заботятся о психологическом состоянии населения. Ранее мы рассказывали, где можно найти бесплатную психологическую онлайн-поддержку украинцам.

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