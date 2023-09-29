Хотят домой, даже до окончания войны: сколько украинцев вернется из Германии — опрос

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, привычная жизнь была навсегда изменена. Миллионы беженцев из Украины покинули родную землю и нашли убежище в других странах.

Среди стран-партнерок, наиболее помогающих украинским беженцам, есть и Германия. Однако опросы говорят, что не все наши граждане планируют возвращаться домой. Сколько украинцев вернется в Украину из Германии в ближайшее время, рассказываем дальше.

Сколько украинцев вернется из Германии домой: опрос

Одна треть украинских беженцев в Германии рассматривают возможность вернуться домой в ближайшее время, или в далекой перспективе.

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Об этом говорится в исследовании Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев, проведенном Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии Премьер-министра Польши.

Результаты свидетельствуют, что 39% украинцев в Германии планируют вернуться в Украину в близкой или далекой перспективе.

35% украинцев ответили, что хотят остаться в Германии ещё на год, а ещё 9% планируют поселиться здесь навсегда.

Вместе с тем 18% опрошенных планируют вернуться в Украину, не дожидаясь окончания войны. 22% респондентов не определились.

— Количество украинцев, проживавших в Германии в 2021 году, было относительно небольшим — около 150 тыс., что составило всего 1,3% от общего числа иностранцев в этой стране. Однако только через полтора года после полномасштабного вторжения эта цифра выросла в шесть раз, — говорит директор по международному развитию Миграционной платформы EWL Михалина Селевич.

Это стало вызовом, но в то же время возможностью для немецкого рынка труда, — добавляет она.

Почему украинцы планируют вернуться домой

Среди причин и факторов, подталкивающих украинцев вернуться домой, респонденты указывают на:

реальную перспективу вступления в НАТО — 60%;

реальную перспективу вступления в ЕС — 55%;

возможность воссоединения семьи — 59%;

экономические показатели: повышение зарплаты и улучшение условий труда – 55%;

дополнительные льготы и дешевые кредиты — 35%;

поддержку государства в восстановлении или возвращении квартиры — 30%;

простые условия для ведения бизнеса — 26%.

В опросе приняли участие 400 совершеннолетних граждан Украины, приехавших в Польшу после начала войны, а затем уехавших в Германию.

Вместе с тем многие украинцы уже сейчас думают над будущим своей страны. Чего ждут и боятся украинцы после войны, мы рассказывали в нашем другом материале.

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