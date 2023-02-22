Сколько украинцев верят в Бога и изменилось ли отношение к вере во время полномасштабной войны — опрос

За защиту украинского неба, спасение пострадавших, вывоз людей из опасных точек мы благодарим военных, медиков, волонтеров и всех других. Но иногда при попадании в жилые дома люди чудом остаются живы. Тогда они благодарят Бога.

За время полномасштабной войны некоторые украинцы изменили свое отношение к вере. Социологическая служба Центра Разумкова провела опрос о том, верят ли украинцы в Бога.

Согласно результатам опроса, 26% респондентов заявили, что с начала Великой войны стали более религиозными, чем раньше. В то же время 4% с февраля 2022 стали менее религиозными, а 65% говорят, что не произошло изменений в отношении к религии и вере.

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Наиболее религиозными среди респондентов стали украинцы с запада страны — 31%, а в других регионах — от 22% до 24%.

Однако социологи говорят, что наблюдается существенная разница между уровнем декларируемой религиозности и отнесением себя к конкретной религиозной общине.

Сколько украинцев верят в Бога

В 2022 году 74% украинцев считали себя верующими, а в 2021 году эта доля составляла лишь 68%.

Социологи говорят, что рост произошел из-за того, что в центральных регионах увеличилась доля верующих среди взрослого населения. Уровень религиозности традиционно выше среди людей старшего возраста.

Членство в религиозной общине признали только 26,5% опрошенных. Этот показатель также вырос по сравнению с предыдущими годами: в 2021 году — 21%, в 2020 году — 16%.

Больше членов религиозных общин проживает на западе Украины — 46%, в центральном регионе — 20%, на южных — 15%.

По результатам опроса, сельские жители чаще являются членами религиозного общества, чем городские — 37% и 21% соответственно.

Отношение украинцев к церкви

Опрашиваемые украинцы рассказали, как начали посещать церковь после полномасштабного вторжения:

47% — так же, как и раньше;

11% — стали посещать чаще;

12,5% — ходят в церковь реже.

Но 27% сказали, что раньше совсем не посещали и не делают этого сейчас.

Однако после начала полномасштабной войны 59% респондентов отмечали положительную роль церкви в украинском обществе. Этот результат самый высокий с 2000 года.

К примеру, в 2021 году такое мнение составляло лишь 49,5%. Доля тех, кто разделяет негативную роль церкви, составляет 3%.

74% опрошенных говорят, что их религиозная община с начала полномасштабного вторжения России оказывала материальную помощь беженцам, а 73,5% рассказали о помощи ВСУ.

Как помогла церковь во время войны:

59% респондентов сообщили, что их община предоставляла приют беженцам;

41% — привлекала или распределяла гуманитарную помощь из-за границы;

38% — оказывала помощь медицинским и социальным учреждениям;

35% — оказывала помощь жителям деоккупированных и прифронтовых территорий;

28% — обустраивала в помещении храма бомбоубежище;

27% — помогала в эвакуации жителей с оккупированных территорий и находящихся под обстрелами территорий.

Опрос проводился с 4 по 11 ноября 2022 года. В нем приняли участие 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Мы хотим узнать, изменилось ли твое отношение к вере в Бога во время войны.

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