Опросы

Сколько украинцев верят в Бога и изменилось ли отношение к вере во время полномасштабной войны — опрос

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 февраля 2023, 22:00
Скільки українців вірять у бога? Опитування щодо віри під час повномасштабного вторгнення
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