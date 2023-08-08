Большинство молодых людей не стремится возвращаться из Польши в Украину? Что говорит опрос

2022 стал новым испытанием для всего мира: полномасштабная война, которую начала Россия на территории Украины, спровоцировала огромный отток трудоспособных людей за границу. Беженцы ищут безопасное убежище как в странах, расположенных близко к родине, так и на других материках.

С 24 февраля 2022 года польско-украинскую границу пересекло более 11,934 млн украинцев. Большинство из них — женщины и дети, которые уже начали ассимилироваться за границей и привыкать к новому дому.

Сколько украинцев не планирует возвращаться домой, а сколько — ждет победы, чтобы приехать домой, иллюстрируют данные исследования Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы, проведенные Миграционной платформой EWL, Фондом EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

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Сколько украинских беженцев не вернется в Украину

Эксперты исследования сравнили количество украинцев, которые планируют задержаться в Польше на год или дольше, и тех, кто хочет вернуться в Украину.

Ранее сообщалось, что треть украинских беженцев хочет остаться в Польше минимум на год или навсегда. 47% выразили намерение вернуться в Украину перед или сразу после окончания войны.

По данным исследований, средний возраст украинцев, которые планируют остаться в Польше на год или больше, составляет 34,3 года. А средний возраст тех, кто хочет вернуться домой — 38,2 года.

21% людей младшего возраста от 18 до 25 лет выражают желание задержаться в Польше против 12% тех, кто хочет вернуться.

В возрасте 36-45 лет есть люди, которые хотят вернуться в Украину, но их на 13% меньше, чем тех, кто хочет остаться, в этом же возрасте. Также вернуться домой стремится 12% тех, кому за 45 лет, 5% — хотят остаться. Среди возрастной категории 26-35 лет — 26% не хотят возвращаться, а 36% — хотят.

Около 79% украинских беженцев, желающих остаться в Польше, работают. Из них 24% — по специальности, а более половины выполняют работу ниже квалификаций — 52%.

А вот среди тех, кто хочет вернуться в Украину, только 65% — трудоустроены.

Среди тех, кто планирует ехать домой, больше всего выходцев из:

северной части — 50%;

центральной части — 18%;

южной части — 15%.

А среди тех, кто планирует остаться в Польше, больше всего выходцев из:

северной части — 33%;

южной части — 28%;

центральной части — 19%.

Руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL Мария Кузенко объясняет: сейчас все больше украинцев с Севера Украины возвращаются домой или ждут окончания войны, чтобы сделать это.

— После деоккупации Херсона в прошлом году мы наблюдали тенденцию, что часть украинцев тоже возвращались домой. Но сейчас не все жители украинского Юга спешат это делать: часть этих территорий остается под российской оккупацией, остается опасность из-за постоянных обстрелов на свободных или освобожденных территориях.

Небольшое количество жителей Востока Украины в Польше свидетельствует, что желающие уехать оттуда, сделали это ещё в 2014-2015 годах.

Сколько украинцев в Германии не планируют возвращаться домой, мы писали в нашем другом материале.

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