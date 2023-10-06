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Вырос авторитет в воспитании, но пошатнулось финансовое состояние. Как изменилось состояние украинок из-за войны — опрос

Виктория Мельник, редактор сайта 06 октября 2023, 12:00
Положение женщины после начала войны
Фото: Pexels

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