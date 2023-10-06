Из-за полномасштабных военных действий многие мужчины ушли на фронт защищать родную страну, оставив жен самостоятельно воспитывать детей и заботиться о семье. Это оказало существенное влияние на финансовое состояние украинских семей, психологическую составляющую и взаимоотношения в семьях.

О смене ролей и важных проблемах, которые подсветила полномасштабная война, рассказало исследование Gradus Research.

Как изменилось положение женщин в семье после 24 февраля 2022 года

Широкие военные действия однозначно изменили жизнь всех украинцев. Для многих женщин это стало испытанием на силу и выдержку, ведь они переживают за любимых на фронте и одновременно заботятся о детях дома.

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Команда Gradus Research провела исследования трех групп респондентов: жен военнослужащих, ВПЛ и вернувшихся из-за границы.

Таким образом, исследование показало: больше всего изменилась жизнь тех женщин, которые ждут своих мужчин с фронта.

— Результаты исследования демонстрируют, что среди трех групп респондентов жизнь жен военнослужащих изменилась больше всего. 54% из них декларируют рост финансовых обязанностей, 62% почувствовали большую ответственность за воспитание детей и 63% начали активнее планировать жизнь семьи, — говорится в сообщении.

А вот те респонденты, которые выехали и уже вернулись из-за границы, пережили меньшие изменения.

19% опрошенных стали принимать больше решений, касающихся финансов в семье. 34% взяли на себя большую часть воспитания детей, а ещё 38% респондентов стали больше планировать семейную жизнь.

Вырос авторитет в воспитании, но пошатнулось финансовое состояние. Как изменилось состояние украинок из-за войны — опрос / 2 Фотографии

Финансовое положение респондентов во время войны

По результатам исследования, наибольшие изменения в финансовом положении и трудоустройстве претерпели женщины, ставшие вынужденными переселенками внутри страны и за рубежом.

Среди женщин, мигрировавших за границу и уже вернувшихся, доля тех, чей уровень семейного дохода низкий или ниже среднего, выросла втрое — с 17% до 50%, а среди других — вдвое: с 37% до 70%.

Согласно этому, во всех группах снизился уровень трудоустройства.

Вырос авторитет в воспитании, но пошатнулось финансовое состояние. Как изменилось состояние украинок из-за войны — опрос / 2 Фотографии

Только у 36% женщин-ВПО их жилье осталось невредимым. Среди жен военнослужащих и женщин-мигрантов такая доля составляет 81% и 88% соответственно.

Воспитание детей и удовлетворенность жизнью

Несмотря на сложные жизненные обстоятельства, результаты исследования указывают на достаточно высокий уровень удовлетворенности личной жизнью опрошенных женщин.

Так, вернувшиеся из-за границы женщины оказались самой счастливой группой в этом контексте: 87% из них испытывают удовлетворенность своими отношениями. Для внутренне перемещенных женщин этот показатель достигает 72%, для дружин военнослужащих — 81%.

— Несмотря на очевидные сложности и вызовы, которые война ставит перед украинскими женщинами и их семьями, в этот период 2022-2023 годов более половины респондентов склонны считать временем, что заставило украинские семьи стать более слаженными и поддерживать друг друга, — замечает социолог, основатель и директор Gradus Research Евгения Близнюк.

Опрошенные также констатируют, что во время войны ощутили большой вклад своих партнеров в отношения.

Однако в воспитании детей больше изменений произошло в семьях женщин-ВПЛ и жен военнослужащих. Как правило, авторитетность матери в таких семьях растет, а уровень авторитета отца остается таким же, как и до начала полномасштабного вторжения.

В семьях, где отец ушел на фронт, а мать осталась воспитывать детей, авторитет обоих родителей вырос практически одинаково.

Вырос авторитет в воспитании, но пошатнулось финансовое состояние. Как изменилось состояние украинок из-за войны — опрос / 2 Фотографии

Сейчас ещё многие украинцы находятся в соседних странах для безопасности. Сколько украинцев вернется домой из Германии, мы писали в нашем другом материале.

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