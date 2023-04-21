Смотреть свое и любить его! Действительно ли украинцы стали больше смотреть отечественное кино

Сейчас наша культура перерождается, она выходит из-под гнета России, будто возрождающийся из пепла феникс. Украинцы стали все больше потреблять отечественного контента: музыки, видеороликов, книг, фильмов и т.д.

Киноиндустрия в Украине также испытала сильный толчок в развитии. В этом году даже фильм в совместном производстве с Украиной Дом из осколков был номинирован на престижную премию Оскар.

Наши фильмы получают награды на международных кинофестивалях и получают одобрительную критику. В украинских кинотеатрах в прокате появляется все большее количество работ отечественного производства.

Такое развитие создает предложение, но есть ли спрос? Исследовательская компания Gradus Research провела опрос, чтобы узнать, действительно ли украинцы стали больше смотреть отечественные фильмы. Также стало известно, какой вариант пересмотра предпочитают.

Начали ли украинцы больше смотреть отечественное кино: результаты опроса

По исследованию Gradus Research, просмотр фильмов среди украинцев уступает место только просмотру новостей. Впрочем, смотрят ли именно украинские фильмы?

Согласно результатам опроса, до начала полномасштабного вторжения регулярно смотрели украинские фильмы 29% опрошенных. А сейчас это уже треть украинцев (33%).

Количество ценителей украинского выросло среди тех, кто смотрел украинские иногда (59%). Сейчас они смотрят их регулярно (50%). Только 14% не потребляют такой контент.

Где украинцы смотрят фильмы

Согласно с результатами опроса, украинцы предпочитают онлайн-кинотеатры (61%). Этот вариант предпочтительно используют люди в возрасте от 18-34 лет.

Второй по популярности вариант — просмотр фильмов на телевидении. Его выбирают 56% украинцев, но это люди постарше — 55-60 лет. В кинотеатры ходят 14% опрашиваемых. Это можно объяснить как сложной ситуацией безопасности в стране, так и их меньшей доступностью. Впрочем, кинотеатры пользуются популярностью среди молодежи.

Украинцы в возрасте 18-24, что обычно смотрит украинские фильмы в кинотеатрах, почти втрое больше выборки в целом (41% vs 14%).

Наибольшей популярностью среди украинцев пользуются фильмы:

Мавка. Лісова пісня (32%)

Снайпер. Білий ворон (17%)

Зірки за обміном (13%)

Справжній Санта (11%)

Найкращі вихідні (9%)

Больше популярных украинских фильмов можно увидеть на инфографике.

Украинские фильмы стали покупать международные стриминговые компании. Ранее мы рассказывали об украинских фильмах, которые можно посмотреть на Netflix.

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