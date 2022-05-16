Новинка вне конкурса: Укрпочта выпустит марку, посвященную группе Kalush Orchestra

Марки от Укрпочты стали такой же желанной находкой, как биткоины на пике своей популярности. Теперь практически каждая новая партия посвящена выдающемуся событию или фигуре, что уже вошла в историю Украины.
Поэтому после победы группы Kalush Orchestra на Евровидении-2022 генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский заявил, что ждать новой марки с исполнителями долго не придется.
Конечно, дизайн марки будет согласован с менеджментом Евровидения, чтобы избежать нарушения авторских прав.
Если хотим идти в Европу, нужно уважать права интеллектуальной собственности.
Если хотим идти в Европу, нужно уважать права интеллектуальной собственности.
Однако в качестве примера Смелянский продемонстрировал одну из иллюстраций украинской художницы, которую она создала во время зрительского голосования под впечатлением после выступления Kalush Orchestra и их смелого поступка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yaroslava (@bright_arts)
Публикация от Yaroslava (@bright_arts)
Гендиректор предупредил, что хотя Укрпочта и выпускает марки в соответствии с решением художественного совета, он найдет правильные слова и аргументы, чтобы ускорить выпуск.
Так уже случалось после победы Русланы и Джамалы на Евровидении, поэтому марка на полках почтамтов в честь Kalush Orchestra — только вопрос времени.
А пока мы ждем ее, в приложении Дія и на странице Укрпочты на Facebook можно проголосовать за еще одну марку, которая выйдет следующей.
Kalush выйдет вне конкурса, — пишет Смелянский.
Kalush выйдет вне конкурса, — пишет Смелянский.
Ранее автор польских марок с портретом Зеленского Лукаш Вантух рассказал, на что пойдут вырученные деньги.