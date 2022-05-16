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Новинка вне конкурса: Укрпочта выпустит марку, посвященную группе Kalush Orchestra

Даниэла Долотова, редактор сайта 16 мая 2022, 19:30
Kalush Orchestra
Фото: Getty Images

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