Оскар-2022: полный список номинантов и что ждать от 94-й церемонии

Ну что ж, через несколько месяцев фанаты кино по всему миру будут сидеть у экранов телевизора и ждать решающего момента.

27 марта состоится церемония вручения премии Оскар.

Это будет 94-я церемония, и вернется она в известный голливудский кинотеатр Долби.

Ведь в прошлом году формат Оскара был изменен и церемония проходила в здании железнодорожного вокзала Union Station в Лос-Анджелесе.

Формат церемонии еще не известен, но мы знаем, что в седьмой раз режиссером станет Глэнн Вайс, а продюсером будет Уилл Пакер.

Ведущие премии

В последний раз ведущие на церемонии были в 2018 году. Тогда Оскар проводил комик, телеведущий Джимми Киммел.

В последующие годы организаторы Оскара также решили обойтись без ведущего и доверить объявление победителей звездам.

Наконец-то организаторы решили вернуть эту традицию. Однако место ведущих остается еще не занятым.

Поговаривают, что ведущим может стать сам Уилл Пакер. Среди других претендентов — Джимми Киммел, Крис Рок, Нил Патрик Харрис.

Не исключают и того, что эту роль на празднике кино отдадут молодому поколению, а именно любимой миллионами Селене Гомез и популярному в последнее время Тому Холланду.

Номинанты на премию Оскар 2022

Лучший фильм

В этом году в номинацию попало десять кинокартин:

Белфаст.

Кода.

Сядь за руль моей машины.

Дюна.

Король Ричард: Воспитывая чемпионок.

Лакричная пицца.

Власть пса.

Аллея кошмаров.

Вестсайдская история.

Не смотрите наверх.

Лучший режиссер

Кеннет Брана — Белфаст.

Рюсуке Хамагути — Сядь за руль моей машины.

Пол Томас Андерсон — Лакричная пицца.

Джейн Кэмпион — Власть пса.

Стивен Спилберг — Вестсайдская история.

Лучший актер

Хавьер Бардем — Быть Рикардо.

Бенедикт Камбэрбетч — Власть пса.

Уилл Смит — Король Ричард: Воспитывая чемпионок.

Эндрю Гарфилд — Тик-так, бум!

Дензел Вашингтон — Трагедия Макбета.

Лучшая актриса

Джессика Честейн — Глаза Тэмми Фей.

Оливия Колман — Потерянная дочь.

Пенелопа Крус — Параллельные матери.

Николь Кидман — Быть Рикардо.

Кристен Стюарт — Спенсер.

Лучшая актриса второго плана

Джесси Бакли — Потерянная дочь.

Ариана ДеБос — Вестсайдская история.

Кирстен Данст — Власть пса.

Джуди Денч — Белфаст.

Онжаню Эллис — Король Ричард: Воспитывая чемпионок.

Лучший актер второго плана

Киаран Хайндс — Белфаст.

Трой Кутсор — Кода.

Джесси Племонс — Власть пса.

Джонатан Симмонс — Быть Рикардо.

Коди Смит-Макфи — Власть пса.

Лучший оригинальный сценарий

Белфаст.

Не смотрите наверх.

Король Ричард: Воспитывая чемпионок.

Лакричная пицца.

Худший человек на свете.

Лучший адаптированный сценарий

Кода.

Сядь за руль моей машины.

Дюна.

Потерянная дочь.

Власть пса.

Лучший саундтрек

Не смотрите наверх.

Дюна.

Энканто.

Параллельные матери.

Власть пса.

Лучшие костюмы

Аллея кошмаров.

Дюна.

Круэлла.

Сирано.

Вестсайдская история.

Лучший грим

Дом Гуччи.

Дюна.

Круэлла.

Поездка в Америку 2.

Глаза Тэмми Фэй.

Лучший монтаж

Белфаст.

Дюна.

Король Ричард.

Не смотрите наверх.

Тик-так, бум!

Лучший мультфильм

Энканто.

Flee.

Лука.

Митчеллы против машин.

Райя и последний дракон.

Лучшие визуальные эффекты

Дюна.

Главный герой.

Нет времени умирать.

Шан-Чи и Легенда десяти колец.

Человек-паук: Нет пути домой.

Лучшая операторская работа

Дюна.

Аллея кошмаров.

Власть пса.

Трагедия Макбета.

Вестсайдская история.

Лучший международный фильм

Худший человек на свете.

Flee.

Сядь за руль моей машины.

Рука бога.

Лунана: Как в классной комнате.

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