Оскар-2022: полный список номинантов и что ждать от 94-й церемонии

Ну что ж, через несколько месяцев фанаты кино по всему миру будут сидеть у экранов телевизора и ждать решающего момента.
27 марта состоится церемония вручения премии Оскар.
Это будет 94-я церемония, и вернется она в известный голливудский кинотеатр Долби.
Это будет 94-я церемония, и вернется она в известный голливудский кинотеатр Долби.
Ведь в прошлом году формат Оскара был изменен и церемония проходила в здании железнодорожного вокзала Union Station в Лос-Анджелесе.
Формат церемонии еще не известен, но мы знаем, что в седьмой раз режиссером станет Глэнн Вайс, а продюсером будет Уилл Пакер.
В последний раз ведущие на церемонии были в 2018 году. Тогда Оскар проводил комик, телеведущий Джимми Киммел.
В последующие годы организаторы Оскара также решили обойтись без ведущего и доверить объявление победителей звездам.
Наконец-то организаторы решили вернуть эту традицию. Однако место ведущих остается еще не занятым.
Наконец-то организаторы решили вернуть эту традицию. Однако место ведущих остается еще не занятым.
Поговаривают, что ведущим может стать сам Уилл Пакер. Среди других претендентов — Джимми Киммел, Крис Рок, Нил Патрик Харрис.
Не исключают и того, что эту роль на празднике кино отдадут молодому поколению, а именно любимой миллионами Селене Гомез и популярному в последнее время Тому Холланду.
В этом году в номинацию попало десять кинокартин:
Белфаст.
Кода.
Сядь за руль моей машины.
Дюна.
Король Ричард: Воспитывая чемпионок.
Лакричная пицца.
Власть пса.
Аллея кошмаров.
Вестсайдская история.
Не смотрите наверх.
Кеннет Брана — Белфаст.
Рюсуке Хамагути — Сядь за руль моей машины.
Пол Томас Андерсон — Лакричная пицца.
Джейн Кэмпион — Власть пса.
Стивен Спилберг — Вестсайдская история.
Хавьер Бардем — Быть Рикардо.
Бенедикт Камбэрбетч — Власть пса.
Уилл Смит — Король Ричард: Воспитывая чемпионок.
Эндрю Гарфилд — Тик-так, бум!
Дензел Вашингтон — Трагедия Макбета.
Джессика Честейн — Глаза Тэмми Фей.
Оливия Колман — Потерянная дочь.
Пенелопа Крус — Параллельные матери.
Николь Кидман — Быть Рикардо.
Кристен Стюарт — Спенсер.
Джесси Бакли — Потерянная дочь.
Ариана ДеБос — Вестсайдская история.
Кирстен Данст — Власть пса.
Джуди Денч — Белфаст.
Онжаню Эллис — Король Ричард: Воспитывая чемпионок.
Киаран Хайндс — Белфаст.
Трой Кутсор — Кода.
Джесси Племонс — Власть пса.
Джонатан Симмонс — Быть Рикардо.
Коди Смит-Макфи — Власть пса.
Худший человек на свете.
Потерянная дочь.
Энканто.
Параллельные матери.
Круэлла.
Сирано.
Дом Гуччи.
Поездка в Америку 2.
Глаза Тэмми Фэй.
Король Ричард.
Тик-так, бум!
Flee.
Лука.
Митчеллы против машин.
Райя и последний дракон.
Главный герой.
Нет времени умирать.
Шан-Чи и Легенда десяти колец.
Человек-паук: Нет пути домой.
Трагедия Макбета.
Рука бога.
Лунана: Как в классной комнате.
Для мира кино 2022 год обещает быть незабываемым. Ранее мы рассказывали о самых ожидаемых кинопремьерах 2022 года.