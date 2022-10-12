Представлял(-а) себя на их месте? Какая из военных профессий подошла бы тебе — тест

Военный(-ая). Одно слово, а сколько разных профессий и направлений оно сочетает. Каждый день украинские воины работают во всех сферах, чтобы защитить нас. Дети вдохновляются мужественным примером и представляют, как они будут служить в будущем.

Каждый день на нашем сайте мы рассказываем тебе истории наших защитников и защитниц, от снайперов до сил противовоздушной обороны, от танкистов до летчиков. Эти истории являются доказательством смелой борьбы украинцев.

Каждое из направлений особенно важно. Люди, желающие присоединиться к определенному подразделению, должны соответствовать указанным критериям. К примеру, летчики должны иметь крепкое здоровье, рост 155–185 см и вес не более 85 кг. Но кроме этого надо удачно сдать экзамены и физическую подготовку.

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Саперы должны быть холодными, уравновешенными и очень внимательными. Может показаться странным, но особенностью профессии является страх. Ведь сапер, который перестает бояться, может сделать что-то неправильно. Большая ответственность у саперов-преподавателей, ведь что-нибудь забудешь объяснить — и это будет стоить жизни.

Надо знать много разных деталей, как правильно детонировать взрывоопасный предмет, например, учитывать давление, ветер и другие факторы.

Снайперы могут несколько дней провести в поле в одном месте, наедине или с напарником. Они должны быть незаметны. Расстояние в 200 м они могут проползать в течение пяти или шести часов, но должны остаться незаметными. А попасть в цель не так-то легко, стоит учесть ветер, температуру, давление, расстояние.

В профессии снайпера важна и психологическая составляющая. Человек не должен поддаваться панике. Да и обучение у снайперов сложное, за любой промах могут отчислить.

За восемь месяцев полномасштабной войны, наверное, каждый думал об условиях, в которых находятся наши защитники, и размышлял: “А я бы выдержал(-а)?” Мы предлагаем тебе пройти небольшой тест, который покажет, в какое направление войск ты мог бы (могла бы) попасть.

Едва ли не весь мир увлекается мастерством главного командующего ВСУ. Ранее мы рассказывали историю Валерия Залужного и его путь в военном деле.

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