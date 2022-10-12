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Представлял(-а) себя на их месте? Какая из военных профессий подошла бы тебе — тест

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 октября 2022, 07:00
Військові професії: який підрозділ ЗСУ підходить тобі (тест)
Фото: Facebook

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