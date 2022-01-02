Каждый год пересматриваешь Один дома, но насколько внимательно? Давай проверим

Декабрь — самое время создавать себе праздничное настроение и пересматривать новогодние фильмы.

А что еще делать, кроме того, как есть уже второй, а то и третий килограмм мандарин и смотреть “новогоднюю классику”?

Сидели мы таким вот зимним вечером в редакции, радовались первому снегу, слушали знаменитую песню Фрэнка Синатры и думали, какой новогодний фильм смотрели почти все люди в мире.

Сошлись на том, что это Один дома. Если кто-то не смотрел, то сюжет все равно знает, ведь не знать историю маленького Кевина невозможно.

Мы решили проверить, как наша аудитория знает этот самый популярный новогодний фильм.

Даже если не смотрел(-а), проходи тест и проверь свою интуицию.

Интересные факты

Кстати, хотим рассказать тебе несколько любопытных фактов о съемках этого фильма.

Помнишь момент, когда Кевин находит фото девушки своего брата База и кривится? На самом же деле на фото мальчик. Режиссер фильма сказал, что высмеивать таким образом девочку — просто ужасно.

А этот страшный подвал из первой части. Кого он тогда не испугал? Так вот, знал ли ты, что пугающий Кевина свет сделали только два парня с помощью фонариков и зажигалки?

А еще хочется сказать, что новогодний киномарафон — это самый лучший способ провести время с семьей или друзьями.

Перед просмотром или после можно устроить небольшую викторину и разыграть символические призы.

А если ваша компания никак не может выбрать один фильм, вы можете прибегнуть к традиционной жеребьевке.

Если тебе надоела вся “новогодняя классика”, то хотим напомнить, что ранее Александр Педан посоветовал сериалы для просмотра с подростками.