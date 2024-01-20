В их траншею вскочили россияне: как бойцы 81-й бригады отбивают атаки врага на фронте

Враг штурмует на Лиманском направлении, выискивает слабые участки в обороне, чтобы прорвать их. Но наши защитники отбивают атаки противника.

Линию фронта там вместе с другими подразделениями держит 81-ая отдельная аэромобильная бригада, бойцы рассказали о своих буднях.

Отбивал врага в траншее

Военный Дмитрий буквально защищает свой дом, его разбитая квартира в нескольких десятках километров от места съемки сюжета. Мужчина вернулся из боевого дежурства, рассказывает, что враг применял разное оружие — все, кроме самолетов. Он рассказывает об утре, когда в их траншею вскочили россияне.

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Дмитрий стоял на наблюдательном посту, когда два снаряда упали прямо на их позицию. Мужчина побежал посмотреть, как там свои, потому что рации молчали. Через минуту, вернувшись, увидел вскочивших в окоп врагов.

Возможно, что оккупанты заблудились. По словам Дмитрия, они были, мягко говоря, не в боевом снаряжении. Наши бойцы вызвали помощь и артподдержку, стали отбиваться.

Не теряют мотивацию

Бойцы получили команду: “К бою”. Военные заняли огневую позицию, врага они не видят, только координаты на планшете. Задача — убрать оккупантов из глаз пехоты, держащей передний край.

Военные говорят, что тяжелее всего пехотинцам в траншеях. Под огнем артиллерии, в нескольких сотнях метров от оккупантов, они сдерживают бесконечные штурмы, которые усилились на Лиманском направлении. Воины признаются: каждый день на войне их держит напоминание, почему они здесь. А воюют они за свои семьи и дом.

Наши военные держат оборону на разных направлениях. Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, мы предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн.

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