Украина

В их траншею вскочили россияне: как бойцы 81-й бригады отбивают атаки врага на фронте

Татьяна Наконечная, Журналист программы Факти-ICTV 20 января 2024, 22:00
81-а окрема аеромобільна бригада: історії про бої на фронті

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В их траншею вскочили россияне: как бойцы 81-й бригады отбивают атаки врага на фронте
В их траншею вскочили россияне: как бойцы 81-й бригады отбивают атаки врага на фронте
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В их траншею вскочили россияне: как бойцы 81-й бригады отбивают атаки врага на фронте
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