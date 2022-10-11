Актуальная карта боевых действий в Украине 11 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Массовые ракетные обстрелы Украины не помогут врагу ни сломать нас, ни переломить ход войны, ни изменить вид на карте боевых действий.

А вот помочь украинским военным отомстить врагу за его террористические акты может каждый украинец — стоит лишь задонатить на дроны от Сергея Притулы и Сергея Стерненко, или на любой другой сбор для ВСУ.

Пока ты тянешься к ссылке на сбор, Генштаб ВСУ публикует оперативную информацию в Украине, информацию об опасных направлениях и местах, где ведутся ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует взрыв на Крымском мосту:

Взрыв моста в сочетании с недавними военными неудачами России и частичной мобилизацией, вызывают прямую критику президента России Владимира Путина и Кремля со стороны российского провоенного националистического сообщества.

Эксперты отмечают, что эта критика со стороны поддерживающей войну когорты может свидетельствовать о росте сомнений в способности президента России достичь обещанной им цели, а обвинения во всех провалах Министерства обороны и спецслужб может в долгосрочной перспективе подорвать режим Путина.

Путин не может сделать единственное, чего требует его жесткий электорат, — выиграть войну. А эскалация, обычная или ядерная, не сможет решить его проблему.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 11 октября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что российская оккупационная армия, не имея достижений на поле боя, применяет тактику террора против гражданского населения Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Противник в очередной раз нанес ракетные и авиационные удары по многолюдным мирным украинским городам. В результате массированного ракетного удара за текущие сутки пострадала инфраструктура и мирные граждане более 20 населенных пунктов.

Под огнем оказались Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса. В который раз погибли гражданские люди.

В течение суток оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов. Для ударов по городам и селам противник использовал крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты.

Силами и средствами Воздушных Сил, а также противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины было уничтожено 56 воздушных целей: 43 крылатые ракеты и 13 беспилотных летательных аппаратов. Угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины сохраняется и дальше.

В то же время, враг пытается удержать временно захваченные территории, обстреливает позиции наших войск, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны на отдельных направлениях, ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Янжуловка, Тимоновичи, Михальчина Слобода, Вернополье и Мирополье ;

направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а также танков, в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелечья, Гуровка, Каменка, Двуречная и Стельмаховка ;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а также танков, в районах населенных пунктов ; на Краматорском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районе населенного пункта Белогоровка ;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районе населенного пункта ; на Бахмутском направлении противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Северск, Соледар, Бахмут, Майорск, Курдюмовка и Нью-Йорк ;

направлении противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов ; на Авдеевском направлении, из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, огневого поражения понесли районы Первомайского, Угледара, Невельского и Марьинки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелам подверглись Зализничное, Белогорье, Времовка, Дорожнянка, Темировка и Червоное.

На Южнобужском направлении враг усилил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. За текущие сутки совершил более 93 артиллерийских обстрелов, что почти втрое больше, чем за предыдущие сутки.

Кроме позиций наших войск, огневое влияние испытали и населенные пункты. Наиболее пострадали Никополь, Вышетарасовка и Новокиевка.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское.

Наряду с отражением воздушного нападения противника, авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла пять ударов. Подтверждено поражение трех районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух зенитных ракетных комплексов противника.

Украинские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один зенитный ракетный комплекс С-300 врага.

Звуки сирен и взрывы могут застать человека в любом месте: в помещении, на улице или в метро. Читай, что делать при обстреле, где бы вы ни были.

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