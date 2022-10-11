Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 11 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Даниэла Долотова, редактор сайта 11 октября 2022, 06:00
Карта бойових дій в Україні

Больше видео
Масові вибухи в Україні - що відбувається ОНЛАЙН
Массовые взрывы в Украине: последние новости из всех городов (ОНЛАЙН)
0:03:22
ексгумація тіл
Жуткие находки после деоккупации: в Донецкой области продолжаются поиски стихийных захоронений
Червоний Хрест призупинив свою діяльність в Україні: чому та чим займався
Международный Комитет Красного Креста опроверг фейки об остановке работы. Чем занимается организация в Украине
0:05:53
Українців попередили про віялові відключення: що це таке та з чим пов'язане
На фоне обстрелов украинцев предупредили о веерных отключениях электрики — что тебе стоит знать
Смотреть больше

Последние видео
Масові вибухи в Україні - що відбувається ОНЛАЙН

Массовые взрывы в Украине: последние новости из всех городов (ОНЛАЙН)
Єврокомісія
Еще один год защиты: ЕС продолжит принимать украинцев, бегущих от войны — Еврокомиссия
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 11 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:22
ексгумація тіл
Жуткие находки после деоккупации: в Донецкой области продолжаются поиски стихийных захоронений
Червоний Хрест призупинив свою діяльність в Україні: чому та чим займався
Международный Комитет Красного Креста опроверг фейки об остановке работы. Чем занимается организация в Украине
Реакція світу на обстріл України 10 жовтня
Назвали проявлением слабости и готовятся признать Россию террористом — реакция мира на обстрел Украины 10 октября
0:05:53
Українців попередили про віялові відключення: що це таке та з чим пов'язане
На фоне обстрелов украинцев предупредили о веерных отключениях электрики — что тебе стоит знать
0:01:37
Українці співають в бомбосховищах під час обстрілів
Як тебе не любити, Києве мій? Украинцы пели в метро, пока на город летели российские ракеты
Дистанційне навчання: Міносвіти радить змінити формат навчання через обстріли
В Украине изменят формат обучения из-за массированных обстрелов — что известно
0:01:38
Міст Кличка в Києві встояв після прильоту: відео
Он выстоял! Момент прилета российской ракеты возле моста Кличка в Киеве — видео
Больше видео
Єврокомісія
Читать дальше
Еще один год защиты: ЕС продолжит принимать украинцев, бегущих от войны — Еврокомиссия
ексгумація тіл
Читать дальше
Жуткие находки после деоккупации: в Донецкой области продолжаются поиски стихийных захоронений

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь