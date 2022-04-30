Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 30 апреля

Как говорится, ленд-лиз принимается – развлечения начинаются. И как бы русские оккупанты не молились на своих вождей и их сакральные “победные” даты, им не миновать ни наказания, ни встречи с нашим новым вооружением.

А пока ВСУ делают свое дело, мирному населению следует не мешать им и помнить о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Об этом традиционно вежливо предупреждает Генштаб ВСУ.

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Карта боевых действий в Украине на 30 апреля

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Оперативная обстановка в Украине на 30 апреля 2022 года

Противник продолжает проводить наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

На Северском направлении противник путем удержания соответствующего комплекта войск пытается не допустить перемещения резервов ВСУ из Северского направления в Восточную операционную зону.

На Слобожанском направлении вражеская группировка основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций в районе северо-юго-восточнее города Харькова, пытается осуществить развертывание дополнительных артиллерийских подразделений.

В Изюмском направлении основные усилия враг сосредоточивает на ведении разведки и нанесении огневого поражения подразделениям Вооруженных сил Украины.

На Донецком и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях.

Противник продолжает попытки установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная и предпринимает подготовительные меры по продвижению на Северодонецк. Противник продолжает артиллерийские обстрелы наших войск.

На Кураховском направлении группировка оккупантов усилена дополнительными артиллерийскими подразделениями.

На Мариупольском направлении враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю.

Основные усилия сосредотачивал на блокировании подразделений наших войск в районе завода Азовсталь, а также осуществлял опрокидывание части подразделений из Мариупольского на Кураховское направление.

На Южнобужском и Бессарабском направлениях противник имеющимся комплектом сил пытается вести боевые действия с целью улучшения своего тактического положения.

В приднестровском регионе республики Молдова РФ продолжает распространять информацию через прокремлевские средства массовой информации по поводу угрозы населению региона со стороны Украины.

Защитники Украины держат определенные оборонные рубежи, уничтожают врага, продолжают продвигаться вглубь захваченной оккупантами территории и освобождать населенные пункты.

Напомним, ранее политолог Валентин Гладких рассказал о возможном ходе войны в Украине и как на это может повлиять такая сакральная для России дата, как 9 мая.