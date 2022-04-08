Украина

Андрей Партыка: Реклама — это поддержка информационного фронта, и она возвращается на телеэкраны

08 апреля 2022, 11:45
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Андрій Партика: Реклама — це підтримка інформаційного фронту, тому вона повертається на телеекрани
Андрій Партика, фото
Андрей Партыка: Реклама — это поддержка информационного фронта, и она возвращается на телеэкраны
0:04:17
Київська область, жертви
90% погибших — с пулевыми ранениями: в Буче работают международные криминалисты
Володимир Зеленський
Зеленский рассказал, в каком случае Россия может применить ядерное оружие
0:05:01
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