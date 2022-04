Андрей Партыка: Реклама — это поддержка информационного фронта, и она возвращается на телеэкраны

Даже во время войны важно сохранять общение со своим потребителем.

— Телевидение возвращается. Реклама, как часть украинской экономики, должна восстанавливаться, и мы это сделаем в ближайшие недели, — уверяет генеральный директор Ocean Media Андрей Партыка.

Мы как лидеры рекламного рынка, компания Ocean Media Plus, вместе со многими нашими партнерскими компаниями, такими как: Starlight Media, Brand Booster, OMD OM Group, Razom Group, Dentsu Ukraine, Star Up Plus, Publicis Groupe Ukraine, Group M Ukraine, Сириус Медиа, Starlight Digital Sales, и другими, по моей инициативе начали консультации по восстановлению рекламной отрасли, которая является неотъемлемой частью экономики Украины. Сейчас мы взаимодействуем в формате воркшопов.

Работаем вместе — не как отдельные юридические лица, а как отрасль. Поскольку экономика страны должна работать.

Информационный фронт — это тоже фронт, а рекламный рынок является важной его поддержкой.

Мы все увидели, что необходимо бороться с российскими медиа, которые постоянно лгут всему миру. И отличным примером единения всей индустрии для общей цели является марафон Единых новостей, который для эфира готовят все четыре медиагруппы Украины.

Он стал олицетворением информационного сопротивления всего цивилизованного мира путинской пропаганде и военной агрессии РФ.

Но не менее важен для людей вопрос, как пережить кризис, как нормализовать свою жизнь, как быть эффективным в тылу, поэтому эту часть поддержки населения возьмет на себя канал СТБ, который вскоре возобновит свой эфир.

Новый Канал начал вещать несколько недель назад в формате кинопоказа, и, согласно последним данным панели, которые мы получили за 23 марта 2022 года, был каналом номер один в Украине.

Также восстанавливают вещание телеканалы ТЕТ и 2+2, входящие в группу 1+1 Медиа.

Телеканалы ICTV и 1+1 будут продолжать трансляцию марафона новостей, в котором пока не будет коммерческих проявлений.

В общей сложности с десяток телеканалов нам удалось объединить в пакет, который будем продавать простым способом, ведь панель измерения телевидения на текущий момент не работает.

Произошла большая миграция населения, около четырех миллионов украинцев выехали за границу, и вряд ли они смогут купить украинские товары. Хотя я уверен, что они смотрят украинское телевидение. Еще около шести миллионов украинцев переехали на другое место жительства внутри страны, и сейчас социологи не способны отразить эти перемещения в своих измерениях, чтобы панель была репрезентативной.

Поэтому мы возвращаемся к единственному возможному способу продажи рекламы: поспотному, чтобы максимально упростить переговорный процесс. А точнее, пакетному размещению спотов.

Цена одного выхода на ТВ — 1 тыс. грн за спот, минимально возможное соглашение на 500 выходов в эфир — за 500 тыс. грн.

О традиционных годовых соглашениях сейчас речь не идет. Работаем, пока это возможно.

Размещение будет производиться равномерно по всем каналам в пакете, чтобы обеспечивать равномерное покрытие и охват аудитории.

Мы будем работать с рынком на условиях полной предоплаты и только с клиентами, которые к дате возвращения в эфир закрыли большую часть своей дебиторской задолженности перед нами за довоенный период. Сразу скажу, что уже десяток клиентов желают выйти в первые недели возобновления рекламы, и круг этих клиентов расширяется.

Часть рекламодателей находятся в поисках новой креативной стратегии, а некоторые планируют выходить в эфир с традиционными сообщениями.

Конечно, оттуда нужно будет забрать развлекательные и веселые элементы или заново переозвучить материал.

Наш партнер, группа Starlight Media, и их департамент маркетинга согласились за умеренные деньги заняться быстрой адаптацией роликов или подготовкой новых материалов к эфиру по запросу наших клиентов.

Кроме прямой ТВ-рекламы, станут возможны и спонсорские проявления на телевидении. Агентство интегрированных решений Brand Booster, тоже являющееся партнером группы Starlight Media, также возобновляет свою работу и общение с клиентами.

Мне известно, что многие украинские компании сейчас верят в восстановление и необходимость коммуникаций. В сложившихся условиях, когда полноценно не работают ни офисы сейлз-хаусов, ни рекламных агентств, ни клиентов, мы предлагаем самый простой способ стартовать на апрель – май.

Если восстановление будет происходить быстрее, чем мы планируем, мы сможем постепенно возвращаться к расширению точности планирования и большей детализации услуг.

Люди смотрят телевидение, мы видим это из разных источников. Еще по данным старой панели, почти не отражавшей миграции населения, мы видели, что влияние телевидения сократилось, ведь на некоторых оккупированных территориях было приостановлено вещание.

Но в то же время произошло и увеличение распространения телевидения. Каналы, разкодированные на спутнике, стримят в интернете в прямом эфире на сайтах и ​​на YouTube. Зрители их могут смотреть даже через Дію, поэтому по сути люди могут их смотреть в любой точке планеты. И никого за неуплату абонентского взноса не отключают от ТВ, оно сейчас доступно всем.

Мы считаем, что влияние эфира значительное, и приглашаем всех, кому нужна коммуникация, обращаться к нам в Ocean Media Plus. Это касается клиентов, с которыми мы до сих пор работали, и тех, с кем не работали раньше.

Мы обнуляем всю историю отношений с рекламодателями, которая была до войны, во время военных действий. У нас отсутствуют требования годового бюджета или месячного бюджета, есть минимальный порог входа в эфир — и это 500 тыс. грн. За эту сумму клиенты получат 500 выходов на премиальных и нишевых телеканалах, а мы, со своей стороны, обеспечим качественное размещение.

Мы благодарим всех активных клиентов, которые уже на текущий момент формируют свои стартовые кампании. Спасибо первым храбрецам, которые готовы выйти.

Считаем, что даже смотреть рекламу — это удовольствие с мирных времен, и она однозначно будет эффективна.

Наша общая задача — возобновлять свои бизнесы и снабжать людей товарами, к которым они привыкли.

Даже сейчас люди реагируют на любимые бренды. Конечно, не все заводы уцелели, не все продукты можно доставить в торговые точки. Но на значительной территории Украины жизнь не остановилась, она продолжается.

Остановленная экономика не позволит стране защищать себя, и каждый из нас должен сделать максимум, чтобы часть экономики, которая может быть восстановлена, работала по полной.

Добро пожаловать в команду восстановления! Сейчас важен каждый шаг, который ведет нас к победе.