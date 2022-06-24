Бизнес верит в Украину — какая ситуация на экономическом фронте сейчас

Несмотря на полномасштабную войну, бизнес в Украине продолжает работать.
Согласно исследованию американской торговой палаты в Украине, 94% компаний-членов палаты так или иначе продолжают свою деятельность.
60% работают полноценно, еще 34% частично. Пять процентов компаний приостановили свою деятельность и только 1% полностью закрылись. В опросе приняли участие 127 руководителей и топ-менеджеров компаний-членов палаты.
Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер рассказал о ситуации на экономическом фронте.
Бизнес верит в Украину, потому продолжает работать. 95% иностранных компаний будут продолжать свою деятельность, — говорит Андрей Гундер.
Бизнес верит в Украину, потому продолжает работать. 95% иностранных компаний будут продолжать свою деятельность, — говорит Андрей Гундер.
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