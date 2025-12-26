Можно ли в Еве рассчитаться 1000 Зеленского: как это можно сделать

В течение декабря большое количество украинцев подавало заявки на 1000 зимней поддержки, однако не все знают, можно ли ее на что-то еще потратить, кроме уже известных услуг.

Читай в материале, можно ли в Еве рассчитаться 1000 Зеленского и как это можно сделать.

Можно ли использовать 1000 Зеленского в Еве: что известно

Как сообщают Факты, непосредственно в оффлайн-магазинах сети Ева, а также при оформлении заказа на сайте, рассчитаться 1000 Зеленского невозможно. При оплате покупок на сайте оплата не пройдет, так как сеть не входит в перечень заведений, в котором есть возможность оплатить покупки Зимней поддержкой, и прежде всего такие расходы не подходят под условия программы.

Однако, несмотря на это, существует способ: он работает так же при оплате на сайте сети. Но есть правило: тебе следует заказать все необходимые косметические средства, но не платить за товары на сайте Евы. Вместо этого необходимо оплатить посылку напрямую и исключительно в отделении Укрпочты.

Дело в том, что 1000 Зеленского можно потратить на оплату доставки Укрпочты, и это позволяет программе воспринимать платеж как правильный и допустимый.

Раньше мы писали, как вывести 1000 Зеленского — читай в материале, существует ли способ вывода денег с карты.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!