Псих, мерзавец и социопат? Какая книга покорила сердце Евгения Клопотенка

Книга, покорившая сердце Евгения Клопотенко.
Он ее перечитывал многократно и считает этот роман шедевром.
В рубрике Вікон Книга от звезды известные люди рассказывают нашей Эмме Антонюк о книгах, изменивших их жизнь.
Для Евгения Клопотенко это роман Духи Патрика Зюскинда.
Представь себе, что это моя ролевая модель, только не убивающая людей.
Мне нравится смотреть на людей, четко живущих и у которых все четко расписано.
Представь себе, что это моя ролевая модель, только не убивающая людей.
Мне нравится смотреть на людей, четко живущих и у которых все четко расписано.
Почему образ гениального психопата не дает покоя Клопотенку и из-за чего известному шеф-повару бывает больно и страшно в сюжете.