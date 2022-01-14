Псих, мерзавец и социопат? Какая книга покорила сердце Евгения Клопотенка

Книга, покорившая сердце Евгения Клопотенко.

Он ее перечитывал многократно и считает этот роман шедевром.

В рубрике Вікон Книга от звезды известные люди рассказывают нашей Эмме Антонюк о книгах, изменивших их жизнь.

Для Евгения Клопотенко это роман Духи Патрика Зюскинда.

Представь себе, что это моя ролевая модель, только не убивающая людей. Мне нравится смотреть на людей, четко живущих и у которых все четко расписано.

Почему образ гениального психопата не дает покоя Клопотенку и из-за чего известному шеф-повару бывает больно и страшно в сюжете.