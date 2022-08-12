Большие дела руками маленьких героев. Вдохновляющие щемящие истории самых маленьких украинцев

Война длится уже более пяти месяцев, но к приближению победы прилагают усилия не только взрослые. В День молодежи президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех юных украинцев с праздником.

В Офисе президента празднование началось с наград. В этот день отмечали не взрослых, а отдельных юных смельчаков, которые, несмотря на свой возраст, помогали другим своими умениями, рисковали жизнью, совершали взрослые поступки.

Поблагодарил за смелость Владимир Зеленский не только детей, но и их родителей и родных, воспитывающих своих детей великими людьми.

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Истории юных героев действительно поражают и вдохновляют, зажигая веру во взрослых, что с таким поколением Украину ждет большая положительная трансформация.

Кто получил награду от президента

Владимир Зеленский наградил восьмерых смельчаков и рассказал их истории. Конечно, сейчас в Украине гораздо больше деток, достойных такого отличия.

Первый храбрец родом из Бердянска. Он рисует картины, продает их, а то, что удается заработать, отправляет на потребности ВСУ. Зовут юного художника Максим Бровченко.

Но помогать можно не только ВСУ. Помощь нуждающимся в экстремальных условиях — это тоже героизм.

Во время оккупации Бучи юный Саша Гуцал , чтобы позаботиться о младших братьях и сестрах, рискуя жизнью, ходил за водой и едой.

, чтобы позаботиться о младших братьях и сестрах, рискуя жизнью, ходил за водой и едой. Егор Шемет из Черниговщины тоже заботился о родных. Он вместе с бабушкой целый месяц прятался в погребе, а сейчас уже строит планы.

Парень мечтает отремонтировать свой дом, уничтоженный оккупантами, и помочь старшему брату, который после сильных взрывов перестал говорить.

Харьков после нашествия российского освобождения стал одним из самых разрушенных городов Украины. Глеб Бондаренко попал под вражеский ракетный обстрел возле жилого дома в Харькове.

В этом году парень планировал поступать в харьковский Кадетский корпус, а затем — в Национальную академию Службы безопасности Украины.

Помогать местным жителям можно и с тыла, являясь глазами нашей армии. Таким черным вороном был дрон юного Андрея Пакраса.

Во время операции в Киевской области он вместе с отцом запускал дроны, чтобы отслеживать движение оккупантов, а после передавал координаты ВСУ.

В Украине не перевелись и запорожские казаки. Один из них еще совсем молод, однако уже мечтает защищать родной дом, как и папа.

Казак из Запорожья Давид Понуляк не бросает слов на ветер, парень активно занимается боевым искусством Спас.

не бросает слов на ветер, парень активно занимается боевым искусством Спас. Когда скорые в Мариуполе уже не доезжали, а многие взрослые оказались в беспомощном положении, помогать взялся Даниил Сергеев.

Парень уже с первых дней полномасштабной войны заботился о людях. Не боялся приносить им в подвалы воду и еду, готовил для них во дворе, рискуя жизнью.

Также он помог мужчине и его дочери выбраться из разрушенного дома, а затем оказал им первую медицинскую помощь.

Еще одна храбрая сердцем, которая помогает тем, чем умеет — Ира Васильева из Ровного. Девочка уже потеряла папу и дядю из-за войны, однако не опускает рук.

Иринка взялась помогать армии тем, что умеет лучше всего — своими руками делает венки и продает их. Таким образом благодаря труду одной маленькой девочки для наших воинов удалось собрать 7000 евро.

Вместе с мамой на эту сумму девочка уже купила тепловизор и автомобиль для ВСУ и не планирует останавливаться.

Украина гордится всеми своими героями и героинями. Светлое будущее наступило, осталось совсем чуть-чуть — победить зло.

Вопрос, как именно мы его уничтожим и когда, интересует всех украинцев. Эксперты назвали три варианта развития событий и когда закончится война.

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