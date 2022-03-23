Это их государственное самоубийство. О чем говорил Зеленский в новом обращении

Президент Украины Владимир Зеленский на 28 день сопротивления выступил с очередным обращением по поводу войны Украины против российских оккупантов.

— 24 марта – месяц нашего сопротивления. Героического сопротивления Украинского государства, украинского народа безжалостному вторжению Российской Федерации. Уже месяц нашей защиты от попытки нас уничтожить. Стереть с лица земли, – начал обращение президент.

Они ничего не знают о нас, об украинцах. Ничего не знают вообще о свободе. О том, как она ценна. Они не знают, как свобода обогащает жизнь. Дает смысл жизни.

Но их много! Оккупантов все еще очень много. Россия получает живую силу отовсюду. Технику. Авиабомбы, ракеты. Ищет наемников по миру. Любых подонков, которые способны стрелять в мирных людей.

Российские войска разрушают наши города. Убивают без разбора гражданских людей. Насилуют женщин. Похищают детей. Расстреливают беженцев. Срывают гуманитарные колонны. Занимаются мародерством.

Сжигают музеи, взрывают школы, больницы и т.д. Для них мишень – университеты, жилые кварталы… Что угодно! Российские войска не знают предела зла, — добавил президент.

– Мы все должны остановить Россию. Мир должен остановить войну. Я благодарен каждому, кто действует в поддержку Украины, в поддержку свободы. Но война продолжается.

Террор против мирных людей продолжается. Уже месяц! Так долго! Это разбивает сердце мне, всем украинцам и каждому свободному человеку на земле.

Поэтому я прошу вас выступить против войны, — обратился Зеленский к европейцам.

К чему еще призвал Владимир Зеленский и с чем обратился к россиянам, смотри в видеообращении.

Напомним, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о планах России и объяснил, какова угроза начала полномасштабного участия белорусских вооруженных сил в войне России против Украины.