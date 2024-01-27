Смерти нет, есть только стрелковая честь. История украинского командира, которую скрывали в СССР

Смерти нет, есть только стрелковая честь — эти слова, по преданию, принадлежат харизматичному стрелковому командиру Федору Чернику, который был культовой фигурой для украинцев до Второй мировой войны.

Советщина отправила имя героя в забвение, но память о нем не угасла, а разгорелась уже в 2000 годах, когда нашли интересный предмет. Более 100 лет назад этого воина торжественно хоронило правительство Директории и тысячи киевлян накануне Акта объединения Украины.

Предметом, возвращенным из забвения, стал кованый венок. Он хранился в музее исторических драгоценностей вместе с археологическими находками в Лавре. Исследовать его взялась историк Татьяна Ралдугина.

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— Впечатлял даже его вес: шесть килограммов четыреста граммов. На декоративной ленте была надпись: Рыцарям Украинской Народной Республики, выполнившим свою общественную повинность. В вечную память от Украинского Национального Союза.

Однако найти могилу, на которую положили этот венок, было сложно. Инвентарную книгу историк нашла в Лавре и предполагает, что ее там спрятали специально.

Потом женщина узнала, что венок положили на перезахоронение сечевых стрелков Федора Черника и Николая Загаевича.

Торжества провели лидеры УНР и ЗУНР 19 января 1919, накануне провозглашения Акта воссоединения.

Федор Черник был знаковой личностью в украинской истории. На свое последнее сражение он поднял собратьев под Мотовиловкой, в Киевской области, против войск гетьманата.

Он же гнал и большевистских повстанцев. Был знаком с Евгением Коновальцем и Андреем Мельником, которые вместе находились в плену.

Федор был первым командиром, который сформировал и выдвинул роту против большевиков и заявил знаменитые слова.

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