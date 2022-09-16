Украина

Половину средств направят на армию — на что пойдет госбюджет Украины 2023 года. А что будет с зарплатами?

Ольга Чайко, Журналист программы Факты ICTV 16 сентября 2022, 07:00
Державний бюджет 2023: на що підуть кошти

Больше видео
Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Актуальная карта боевых действий в Украине 16 сентября: опасные направления в режиме онлайн
0:02:16
Навчання на Запоріжжі
К ядерному шантажу Путина готовы! Как проходят учения по противодействию радиационной угрозе в Запорожье
0:04:08
Анатолій Захаренко — вбивця семи військовослужбовців може вийти на волю
Обвиняемый в убийстве семерых военных может выйти на свободу? Рассказываем о преступлении Анатолия Захаренко
0:03:01
миколаїв
Трехметровая воронка в многоэтажке: геноцид в Николаеве продолжается, есть погибшие
Смотреть больше

Последние видео
0:03:10
Відбудова у Запоріжжі

Украинцев не сломать! Как в Запорожье отстраивают разрушенные ракетами дома
0:04:02
Державний бюджет 2023: на що підуть кошти
Половину средств направят на армию — на что пойдет госбюджет Украины 2023 года. А что будет с зарплатами?
Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Актуальная карта боевых действий в Украине 16 сентября: опасные направления в режиме онлайн
0:02:16
Навчання на Запоріжжі
К ядерному шантажу Путина готовы! Как проходят учения по противодействию радиационной угрозе в Запорожье
0:04:08
Анатолій Захаренко — вбивця семи військовослужбовців може вийти на волю
Обвиняемый в убийстве семерых военных может выйти на свободу? Рассказываем о преступлении Анатолия Захаренко
ОДКБ и Путин
Военно-политический блок или величайший блеф Путина? Что такое ОДКБ и на кого на самом деле направлено влияние России
0:03:01
миколаїв
Трехметровая воронка в многоэтажке: геноцид в Николаеве продолжается, есть погибшие
0:19:25
Історія Алли Нечипоренко з Бучі: окупанти розстріляли її чоловіка
Оккупанты расстреляли мужа и сына, ребенок чудом выжил! История жительницы Бучи
0:04:28
Чи варто влаштовувати гуляння під час війни
Пир во время войны? Уместны ли вечеринки во время полномасштабного вторжения — мнения военных
0:07:01
Деокупація Харківщини: як живе звільнене селище Шевченкове
Пытали даже своих, а когда убегали, позабывали нижнее белье! Как оккупанты оставили поселок Шевченково в Харьковской области
Больше видео
Відбудова у Запоріжжі
Читать дальше
Украинцев не сломать! Как в Запорожье отстраивают разрушенные ракетами дома
Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Читать дальше
Актуальная карта боевых действий в Украине 16 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь