Половину средств направят на армию — на что пойдет госбюджет Украины 2023 года. А что будет с зарплатами?

Правительство подало в парламент проект государственного бюджета на следующий год. Документ назвали Бюджетом для победы. Половина всех средств направлена ​​на армию, это 1 трлн 100 млрд грн. Вчетверо больше, чем в этом году.

Чиновники рассчитывают, что огромный дефицит помогут покрыть международные партнеры.

— В первую очередь, сокращение расходов на чиновников, государственный аппарат и власть. Сокращение более чем на 25%, — объясняет премьер-министр Денис Шмыгаль.

Минимальную зарплату собираются поднять до 6700 грн. Выплаты медикам, учителям и социальные выплаты государство гарантирует, с остальными проектами придется подождать.

В бюджете огромная дыра — $38 млрд, ведь в этом году прогнозируют падение экономики более чем на 30%.

Чтобы оперативно вносить изменения, бюджет будет корректироваться ежемесячно.

До конца этого года Украина должна получить $1,4 млрд. помощи от Международного валютного фонда, надеемся на $8 млрд от европейцев и $11 млрд от США.

В последнее время гривна стабилизировалась, а цены на нефть в мире снизились. Ранее мы рассказывали о ценах на бензин и стабильности курса гривны.

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