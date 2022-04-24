І все буде добре! Океан Эльзы дает благотворительный концерт на Пасху — смотри онлайн выступление Вакарчука

24 апреля, в воскресенье, в телемарафоне Єдині новини состоится трансляция благотворительного концерта Океан Эльзы, который группа устраивает на станции метро Золотые ворота. Концерт носит символическое название І все буде добре. И в это верит каждый из нас.

Именно метро Киева стало пристанищем для тысяч жителей города во время обстрелов и бомбардировок столицы Украины.

На одной из самых красивых станций метро не только Украины, но и мира, украинская группа исполнит песни, которые стали еще одним источником надежды и саундтреками жизни миллионов украинцев.

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Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук рассказал, что на праздник Пасхи они с командой готовят полноценный концерт на станции метро Золотые Ворота. Говорит, это место уже стало символическим.

Золотые ворота – это символ, с которого начиналась Киевская Русь и вся наша украинская сущность.

Сама программа, говорит Святослав, будет состоять из соответствующих реалий песен: смесь войны с Пасхой.

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Известные украинцы постоянно рассказывают историю этой страшной войны с русскими оккупантами в своих песнях.

Солист группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук с начала наступления России стал в ряды терробороны.

Он уже посетил Харьков, Запорожье, Хмельницкий, Одессу, Чернигов, Луганск, Краматорск и освобожденные города Киевской области, ведь его миссия – вдохновлять военных и медиков в важных точках, где это нужно.

Кстати, раньше мы рассказывали, как Святослав Вакарчук обратился к оппозиции и либералам России.