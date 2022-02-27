Мир

Илон Маск поддерживает Украину и предоставит доступ к спутниковому интернету Starlink

Даниэла Долотова, редактор сайта 27 февраля 2022, 02:10
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