От недоверия к международному признанию и поддержке: как Украина изменила отношение мира к себе

Сейчас мы доказали всему цивилизованному миру, что сильны и умеем защищать свою страну. Украина получает оружие, снабжение, которое ещё несколько месяцев назад называли невозможным.

Каждый раз нам доверяют более сложные и мощные вооруженные системы, а также помогают финансово. На протяжении всей полномасштабной войны мир все больше и больше менял свое отношение к нам.

Как менялась международная поддержка Украины — разбиралась журналистка программы СТБ Любовь Кукла.

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Первую руку помощи украинским беженцам подала Польша. Потом: Германия, Британия, Чехия, Италия, Испания, Македония и другие — список просто бесконечный. Суммы помощи насчитывают до десяти нулей в числах.

Но для того, чтобы кардинально изменить отношение к нам, пришлось пережить первые колонны российских танков, которые ВСУ превращали в металлолом.

Тогда начались непрерывные визиты мировых лидеров в Украину, а впоследствии нам начали предоставлять такое оружие, о котором раньше нечего было и мечтать. А предшествовали этому десятки визитов украинского президента в страны-партнеры.

Сейчас ситуация на фронте невероятно тяжелая, но мы верим, что западное оружие в руках наших ВСУ выбьет оккупанта из Украины. Какая сейчас ситуация в Запорожском направлении — читай в другом материале.

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