“Какой из меня снайпер, я на один глаз слепой.” Перехват телефонных разговоров русских военных

В сети продолжают публиковать перехваченные эмоциональные телефонные разговоры российских военных со своими родными и “коллегами”.
Эти звонки свидетельствуют, что российские военные деморализованы.
60-70% уцелевших. Такую информацию доносят высшему военно-политическому руководству России по количеству погибших оккупантов.
Правда, в такие цифры не верят и сами рашисты. Ведь знают, какое положение дел у них на самом деле.
В телефонных разговорах они рассказывают, что выжить удалось едва 20%. Жалуются также, что их технику почти всю уничтожили.
Их страх и отчаяние понятны, ведь наши ВСУ имеют большой боевой дух, нам есть за что бороться. Ранее мы рассказывали о потерях врага по состоянию на 22.03.22.