Актуальная карта боевых действий в Украине 15 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Они хотели взять Киев за два дня, а в результате на 204 сутки войны России с Украиной оккупанты сами судорожно бросают все и бегут. За последнюю неделю ВСУ удалось освободить в Харьковской области 3800 квадратных километров территорий.

На освобожденных территориях украинцы встречают наших военных теплыми объятиями и борщом. Поэтому, пока ребята воюют на фронте, тыл должен следовать инструкциям Генштаба ВСУ и следить за картой боевых действий — пропустить важную новость можно в любую минуту!

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует контрнаступление ВСУ:

Успешное украинское контрнаступление вокруг Харьковской области вызывает панику у российских военных, оккупационных властей. Российские пропагандисты активно обсуждают причины провала россиян на этой территории.

Утрата Изюма поставила под вопрос взятие оккупантами Донецкой и Луганской области в ближайшем будущем.

Также аналитики ISW считают, что мобилизация в России на данный момент не планируется: не наблюдается скопления военного снаряжения и расширения боевых учений.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 15 сентября 2022 года

Генштаб сообщает: противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, содержании захваченных территорий и срыве наступательных действий Сил обороны на отдельных направлениях.

Враг производит огненное поражение позиций наших подразделений вдоль всей линии столкновения, пытается восстановить утраченное положение, перемещает свои войска и ведет воздушную разведку.

Противник продолжает терроризировать гражданское население нашего государства, нарушая законы и обычаи ведения войны.

От авиационных и ракетных ударов пострадала инфраструктура более 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Степного, Сухого Ставка, Белогорки, Безымянного и Малой Сейдеминухи.

В течение суток враг нанес ракетные удары по гражданской инфраструктуре Николаева и Краматорска. Всего в течение текущих суток учтено 8 ракетных, 4 авиационных удара и 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня противника.

Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений.

На Сиверском направлении противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населённых пунктов Сеньковка и Блешня Черниговской области и Степное и Нововасиловка Сумской области.

На Харьковском направлении интенсивность вражеских обстрелов значительно снизилась. Под огнем оккупантов были населенные пункты Басово и Купянск.

На других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Дроновка, Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Звановка, Спорное и Белогоровка;

направлении — в районах населенных пунктов на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Григоровка, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка и Веселое;

направлении — в районах населенных пунктов на Авдеевском направлении — Уманское, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опросное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Запорожском направлении — населенные пункты Богоявленка, Зеленое Поле, Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар, Павловка, Полтавка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов и Малые Щербаки;

направлении — населенные пункты на Южнобужском направлении — в районах населенных пунктов Высокополье, Заречное, Каменное, Архангельское, Партизанское, Андреевка, Белогорка, Сухой Пруд, Терновые Поды, Благодатное, Мирное и Таврическое.

В результате успешных действий сил обороны и уничтожения большого количества живой силы противника, морально-психологическое состояние оккупантов крайне низкое. Командование подразделений оккупационных войск угрозами направления на позиции переднего края без оружия пытается заставить личный состав участвовать в боевых действиях.

Как следствие, около 50 мобилизованных военнослужащих оккупационных войск из города Горловка написали рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях.

Для сохранения отдельных образцов военной техники командование подразделений противовоздушной обороны врага пытается организовать эвакуацию систем противовоздушной обороны вглубь временно захваченных территорий и на территорию Российской Федерации.

Так, в ночь с 11 на 12 сентября, в Луганской области, были замечены колонны с комплексами С-300 и Бук, следовавшие из населенного пункта Лутугино в направлении российско-украинской границы.

На Донецком направлении враг не оставляет попыток продвинуться вглубь нашей территории. Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирне, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

В течение текущих суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 11 ударов — поражены шесть позиций и мест скопления живой силы и техники противника, три позиции зенитных ракетных комплексов, сбит один самолет противника.

Подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника.

Кроме того, подтверждено уничтожение четырех реактивных систем залпового огня Град в Херсонской области, попавших в зону поражения 12 сентября текущего года, и продовольственного состава оккупантов в Докучаевске.

ВСУ обязательно освободят каждый сантиметр украинской земли от врага. Но то, что мы уже узнаем после деоккупации, — сплошной ужас. Как жители Балаклеи приходят в себя от “русского мира” — читай в материале.

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